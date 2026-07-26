Scirocco forte e rischio incendi nel Trapanese: a San Vito Lo Capo oltre 30 volontari presidiano il territorio
Lo scirocco soffia forte sulla provincia di Trapani e con il vento cresce anche la tensione per il rischio incendi. Dopo i giorni drammatici vissuti in Sicilia, a San Vito Lo Capo il Comune corre ai ripari e organizza un presidio straordinario del territorio con squadre di volontari impegnate nella vigilanza e nella segnalazione di eventuali movimenti sospetti.
L’annuncio è arrivato ieri sera dal sindaco Francesco La Sala, che ha spiegato come, già dalla serata di venerdì e per tutta la giornata di oggi, sabato 26 luglio, siano stati attivati turni di controllo su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni. E se ce ne sarà bisogno, il servizio proseguirà anche nei prossimi giorni.
Oltre 30 volontari in azione
Sono più di 30 i volontari che hanno dato la loro disponibilità per presidiare San Vito Lo Capo in queste ore particolarmente delicate.
Il loro compito è quello di vigilare e segnalare rapidamente eventuali presenze o movimenti sospetti, in modo da consentire un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.
Il sindaco ha voluto ringraziarli pubblicamente: «Il vostro impegno è ammirevole. La comunità vi ringrazia».
Parole che restituiscono bene il clima di queste ore: attenzione altissima, paura che basti poco per trasformare il vento caldo in un nuovo fronte di fuoco, e una comunità che prova a non farsi trovare impreparata.
Il messaggio del sindaco La Sala
Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato che le squadre stanno operando «in maniera coordinata, responsabile e professionale» e ha invitato i cittadini a collaborare.
Per qualsiasi segnalazione, infatti, il Comune invita a contattare subito gli uffici comunali della Protezione civile, le forze dell’ordine, il Corpo forestale e i Vigili del fuoco.
L’obiettivo è chiaro: non lasciare nulla al caso in giornate in cui lo scirocco può alimentare e far correre le fiamme in pochi minuti.
Il Trapanese resta in allerta
La provincia di Trapani resta tra le aree più esposte in questa fase di caldo e vento. E il ricordo degli incendi degli ultimi giorni, in Sicilia e anche nel territorio trapanese, rende ancora più forte la preoccupazione.
Per questo l’iniziativa di San Vito Lo Capo assume anche un valore simbolico: la prevenzione non può essere affidata solo all’emergenza, ma richiede presenza sul territorio, coordinamento e collaborazione tra istituzioni e cittadini.
Quando soffia lo scirocco, infatti, il problema non è soltanto il caldo. È tutto ciò che il vento può trasformare in scintilla, e ogni presidio in più può fare la differenza.
Aggredito Antonini
15,00 -Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, è stato aggredito questa mattina, 25 luglio, nel centro storico di Trapani. L’episodio si è verificato nei pressi di via Barone Sieri Pepoli. Sul posto è...
Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...
Il Ministero del Turismo ha lanciato Green Tour, il programma che mette a disposizione 109 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive, alla transizione...
Levanzo, sette naufraghi recuperati a Cala Tramontana: l'Sos automatico e il salvataggio con il mare in tempesta
Un segnale di allarme inviato automaticamente da un dispositivo, il mare in forte burrasca e una corsa contro il tempo tra Trapani e Levanzo. È terminato con il salvataggio di sette persone l’intervento condotto nella notte dai Vigili...
Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...
Il 5 agosto l'esordio assoluto del corpo di ballo Algeciras nella riserva dello Stagnone di Marsala. Il fascino delle stelle incontra la musica Jazz nella terza edizione de “Il suono delle stelle”, la rassegna...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste