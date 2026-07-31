Diciassette nuove assunzioni per il Distretto 50: così si rafforza la rete dei servizi

31/07/2026 09:46:00

Diciassette nuove assunzioni per il Distretto Socio Sanitario 50: più assistenti sociali, psicologi ed educatori nei nove Comuni per rafforzare la rete dei servizi sociali del Trapanese.

Il Distretto Socio Sanitario 50, che riunisce i Comuni di Trapani, Erice, Valderice, Paceco, Misiliscemi, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo e Favignana, amplia il proprio organico con l'obiettivo di rendere più capillare la presa in carico delle persone e delle famiglie, potenziando i servizi destinati alle fasce più fragili della popolazione.

Le nuove professionalità sono state formalizzate in questi giorni nell'ambito del piano di rafforzamento finanziato attraverso i programmi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Otto degli incarichi riguardano assistenti sociali destinati alle attività del Fondo per la Lotta alla Povertà, mentre altri nove posti sono riservati a psicologi, pedagogisti, educatori e personale amministrativo selezionati dal Ministero per il potenziamento dei Distretti socio-sanitari.

L'idea è quella di costruire un modello sempre più multidisciplinare, in cui assistenti sociali, psicologi, educatori e personale amministrativo lavorino in maniera integrata per garantire interventi più tempestivi ed efficaci.

Il sindaco di Trapani e presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 50, Giacomo Tranchida, ha definito le nuove assunzioni "una vera opera pubblica di interesse sociale". Per Tranchida il valore dell'iniziativa non è soltanto occupazionale, ma anche sociale: consentire a giovani professionisti di restare in Sicilia e mettere le proprie competenze al servizio del territorio, rafforzando la rete di sostegno alle persone più vulnerabili.

Il presidente del Comitato dei Sindaci ha inoltre evidenziato come le nuove figure consentiranno di affrontare con maggiore efficacia anche problematiche complesse, dalle dipendenze da sostanze e dall'alcol ad altre forme di disagio sociale, attraverso una collaborazione più stretta tra servizi sociali, Asp, scuole e istituzioni.

Sulla stessa linea il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, che ha parlato di "in'importante opportunità" per tutti i nove Comuni del Distretto. Secondo Fonte, il potenziamento dell'organico permetterà alle amministrazioni di contare su professionalità qualificate e di consolidare un sistema che negli anni ha già dimostrato di offrire servizi concreti alle comunità locali.

Anche l'assessora ai Servizi sociali del Comune di Erice, Carmela Daidone, ha sottolineato il valore della programmazione che ha portato a questo risultato. Per l'assessora, l'ingresso di assistenti sociali, educatori e psicologi consentirà agli uffici comunali di lavorare con figure già formate ed esperte, rafforzando il lavoro di rete tra i nove Comuni e migliorando la qualità degli interventi rivolti ai cittadini.

Con queste diciassette assunzioni il Distretto Socio Sanitario 50 prosegue dunque il percorso di crescita avviato negli ultimi anni, puntando sul rafforzamento del capitale umano come leva per migliorare la qualità dei servizi socio-assistenziali e rispondere in modo più efficace ai bisogni delle comunità del territorio.



