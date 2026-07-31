Crollo a Messina, il racconto del sopravvissuto: «Fino all’ultimo ho pensato di morire». Cinque persone disperse

31/07/2026 15:25:00

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nel rione Pistunina, a Messina, dove giovedì 30 luglio è crollata una palazzina. A meno di ventiquattro ore dalla tragedia, una delle sei persone inizialmente disperse è stata recuperata. Restano quindi cinque persone ancora sotto le macerie.

Tra i sopravvissuti c’è Davide Lambiate, 26 anni, che si trovava al suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar ospitato all’interno dell’edificio. Il giovane ha riportato un trauma cranico lieve e diverse contusioni.

Dal letto dell’ospedale, intervistato dal Tgr Sicilia, ha raccontato i drammatici momenti vissuti durante il crollo.

«Fino all’ultimo ho pensato di morire», ha detto. «Ho respirato anche la polvere, in quel momento non respiravo aria».

Il suo pensiero è andato subito alla collega Alessandra Frazzica, che lavorava con lui nel bazar e risulta ancora dispersa.

«Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: “C’è anche una mia collega là sotto”. Qualcuno mi ha sentito, altri erano ancora spaesati perché non capivano cosa fosse successo. Non potrò mai dimenticare quello che è accaduto, ci penserò sempre».

Tre feriti sopravvissuti

Sono tre le persone rimaste ferite e sopravvissute al crollo. Oltre a Lambiate, tra i feriti ci sono due operai che lavoravano al piano terra dell’edificio.

Uno è stato già dimesso, mentre l’altro è in attesa di un intervento chirurgico per una frattura al naso.

Settanta vigili del fuoco al lavoro

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi. Sul posto sono impegnati circa 70 vigili del fuoco, tra squadre specializzate Usar, unità cinofile, operatori Nbcr, droni, conduttori di mezzi per il movimento terra e personale impegnato nella rimozione delle macerie.

Le operazioni procedono con estrema cautela a causa di un incendio ancora attivo sotto i detriti. La presenza di calore e di possibili gas infiammabili rende particolarmente rischioso l’intervento dei soccorritori.

Resta operativo anche il Posto medico avanzato, con il personale sanitario pronto a intervenire nel caso in cui vengano individuati superstiti.

Chi sono i dispersi

Tra le persone ancora disperse figurano Alessandra Frazzica, commessa del bazar, le sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

L’imprenditore Carmelo Leone, inizialmente inserito nell’elenco dei sei dispersi, è stato recuperato. Restano quindi cinque persone da cercare.

Il sindaco Basile: «Vicini alle famiglie»

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha fatto il punto sulle operazioni davanti all’area del crollo.

«A meno di ventiquattro ore dal crollo, che ha lasciato un cratere importante, continuiamo la ricerca dei dispersi. È stato ritrovato un nostro concittadino e si stanno continuando le ricerche degli altri cinque rimasti schiacciati dal crollo della palazzina».

Il Comune ha attivato anche un servizio di assistenza per i familiari.

«Siamo vicini alle famiglie e abbiamo attivato il supporto psicologico con gli assistenti sociali. È un momento particolarmente difficile. Possiamo soltanto attendere, nella speranza che si possano recuperare quanto prima anche gli altri dispersi».

Le ipotesi sulle cause

Parallelamente alle ricerche proseguono gli accertamenti sulle cause del cedimento. Le principali ipotesi al vaglio sono quelle di un cedimento strutturale oppure di una fuga di gas.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Michele Burgio, ha però invitato alla prudenza. È ancora troppo presto per stabilire con certezza cosa abbia provocato il crollo.

Saranno i rilievi tecnici e le successive perizie a chiarire l’origine della tragedia.



