Concerti, teatro e sagre: tutti gli eventi del weekend nel Trapanese

01/08/2026 06:00:00

Sabato 1 e domenica 2 agosto la provincia di Trapani mette insieme quasi tutto: lirica, grandi concerti, teatro classico, archeologia, libri, vela, sagre e mercatini.

Trapani, sabato sera con “L’Elisir d’Amore”

A Trapani il principale appuntamento di sabato 1 agosto è alle 21, al Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita, con la seconda rappresentazione de “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti.

Il soprano Desirée Rancatore interpreta Adina, mentre Giulio Pelligra veste i panni di Nemorino, il giovane contadino che affida le proprie speranze amorose a una pozione miracolosa. Che poi sia soltanto vino di Bordeaux è un dettaglio sul quale il venditore Dulcamara preferisce sorvolare.

Completano il cast Paolo Ingrasciotta, Vincenzo Taormina e Grazia Sinagra. Bruno Cinquegrani dirige l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese, con la regia di Massimo Pizzi Gasparon.

I biglietti costano da 20 a 40 euro. Sono previste riduzioni per under 18, over 65 e possessori di Disability Card.

Erice, quattro appuntamenti tra libri e musica barocca

Erice distribuisce il proprio programma tra il pomeriggio di sabato e la sera di domenica.

Sabato 1 agosto si comincia alle 18.30, nel Cortile D’Alì di via Generale Salerno, con Giacomo Pilati. Lo scrittore e giornalista presenterà “Blu e sale. Un’educazione siciliana”, dialogando con Angela Grammatico. Le letture saranno affidate a Mariza D’Anna.

Mezz’ora più tardi, alle 19, l’Auditorium del Museo Cordici ospiterà “Vivaldiana”, concerto inserito nella trentesima edizione del Festival Internazionale di Musica Antica.

Alle 22, in piazza Antonino Zichichi, arriverà invece “I Sing Sicily”, spettacolo curato da Maurizio Filardo e dedicato alle canzoni della tradizione siciliana.

Domenica 2 agosto, alle 21.15, il Cortile di Palazzo Sales farà un salto nella Francia di Luigi XIV con “La Danse du Roi Soleil”: danze di corte e costumi d’epoca per un nuovo appuntamento della Settimana Barocca.

Segesta, “Ecuba” al Teatro Antico

Sabato e domenica, alle 19.30, il Teatro Antico di Segesta ospita “Ecuba” di Euripide, con la regia di Sergio Maifredi.

Arianna Scommegna interpreta la regina di Troia travolta dalla guerra, dalla distruzione della propria città e dalla perdita dei figli. Con lei saranno in scena, tra gli altri, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza e Mario Incudine.

Le musiche originali di Incudine saranno eseguite dal vivo insieme ad Antonio Vasta. Lo spettacolo porta tra le pietre di Segesta il dolore dei vinti e delle donne costrette a sopravvivere alle guerre: una tragedia antica che, purtroppo, non ha bisogno di grandi aggiornamenti per parlare al presente.

Gibellina, il finale delle Orestiadi al Cretto di Burri

Gli ultimi due appuntamenti delle Orestiadi si svolgeranno al tramonto, nel paesaggio del Cretto di Burri.

Sabato 1 agosto, alle 19, Marco Baliani porterà in scena “Kohlhaas”, scritto insieme a Remo Rostagno e tratto dal racconto di Heinrich von Kleist.

Baliani sarà solo sul palco per raccontare la storia di un uomo che subisce un sopruso, cerca inutilmente giustizia attraverso le istituzioni e finisce per trasformare la propria battaglia in vendetta.

Domenica 2 agosto, sempre alle 19, il festival si chiuderà con Dimartino e il concerto “L’improbabile piena dell’Oreto”.

Il cantautore palermitano presenterà in versione essenziale, chitarra e voce, i brani del suo quinto album solista. Con lui ci sarà Fabrizio Cammarata.

Selinunte, domenica tra il battistero e la musica di Delia

Domenica 2 agosto l’ingresso al Parco archeologico di Selinunte sarà gratuito, come previsto nella prima domenica del mese.

Alle 9.30 partirà “Selinunte oltre i greci”, visita straordinaria agli scavi del battistero paleocristiano, in un’area normalmente riservata agli archeologi.

Il percorso permetterà di conoscere la Selinunte nata tra il V e il VI secolo dopo Cristo, quasi mille anni dopo la distruzione cartaginese. Nella zona dell’antico porto si sviluppò allora un nuovo insediamento legato ai commerci nel Canale di Sicilia e alla presenza cristiana.

La visita guidata costa 5 euro. Per raggiungere gli scavi sarà necessario utilizzare le navette elettriche, al costo di 3 euro.

Sono previste anche le visite “Selinunte highlights”, alle 10 e alle 17, e una passeggiata tra i monumenti della Collina Orientale alle 11.

La giornata cambierà completamente tono alle 21, quando Delia porterà tra le colonne del Tempio di Hera il suo “Sicilia Bedda Tour”.

Marsala, il Trofeo Attinà e il libro di Nino De Vita

A Marsala il fine settimana comincia sull’acqua. Sabato 1 e domenica 2 agosto la Società Canottieri ospiterà la seconda prova della Coppa Sicilia Optimist.

In palio c’è il Trofeo Massimo Attinà e Ferdinando Montalto. Sono attesi giovani timonieri provenienti dai principali circoli nautici siciliani, impegnati nelle acque davanti alla costa marsalese.

L’anniversario coincide con gli ottant’anni della Società Canottieri Marsala. Le prove si svolgeranno secondo il programma del comitato di regata e, naturalmente, secondo le decisioni del vento, che in questo sport conserva un certo potere contrattuale.

Domenica 2 agosto, alle 19, nella cornice di Villa Genna, Nino De Vita presenta “Andavano sempre là” insieme all’editrice Fausta Orecchio. Il libro torna così nello Stagnone, il paesaggio in cui è ambientata la storia. L’incontro, a ingresso gratuito, è organizzato da 38° Parallelo e Il Circoletto, con il patrocinio del Comune di Marsala; musica affidata ai Musicanti di Gregorio Caimi.

Mazara, il Mezzo Festival entra nel vivo

Al Giardino dell’Emiro prosegue il Mezzo Festival, iniziato venerdì e in programma fino a domenica.

Sabato 1 agosto il nome principale è Giovanni Truppi, atteso con un concerto in versione live solo. Sul palco saliranno anche Casadilego, Elisa Trovato, Davide Calafato, Troppo Kimberly e Morpheine.

Domenica 2 agosto il programma propone Biggaspano, Crono, Piero Siragusa, Bonsee e Tek Hole Collective.

Il festival non sarà soltanto musica. Nel Giardino dell’Emiro saranno attivi il mercato degli artigiani, l’area per i bambini, gli spazi dedicati al cibo e alle bevande e le mostre.

Prosegue anche “Cinema sotto le Stelle” nell’Atrio di Santa Caterina. Sabato, alle 21.30, sarà proiettato “Gioia mia”; domenica toccherà a “Che Dio perdona a tutti”. Il biglietto costa 3,50 euro.

Sul lungomare Hopps continua il Mazara Food Fest con la Sagra della pecora e della zabbina.

Domenica, dalle 18 alle 24, nelle piazzette Immacolata, Chinea ed Ettore Ditta tornerà infine “Cosi di Na Vota”, il mercatino dedicato ad artigianato, antiquariato, hobbistica e oggetti recuperati dagli svuota cantine.

Salemi, sabato arriva Francesca Michielin

Sabato 1 agosto piazza Alicia, a Salemi, ospiterà Francesca Michielin.

La cantante porterà sul palco il suo “Summer Tour”, in uno degli appuntamenti principali del cartellone “Salemi d’Estate”.

Il programma estivo salemitano proseguirà nelle prossime settimane tra concerti, teatro, jazz, folklore, libri, archeologia e tradizioni popolari.

Alcamo, domenica il concerto gratuito di Loredana Bertè

Domenica 2 agosto, alle 21.30, Loredana Bertè sarà in concerto in piazza della Repubblica ad Alcamo. L’ingresso è gratuito.

“Ancora Ribelle – Summer Tour 2026” attraverserà cinquant’anni di carriera, dai brani degli anni Settanta e Ottanta fino alle produzioni più recenti.

In scaletta sono attese canzoni come “Sei bellissima”, “E la luna bussò”, “Non sono una signora”, “Il mare d’inverno” e “Pazza”.

Una serata costruita attorno a una delle voci più riconoscibili della musica italiana. E anche una delle poche che, dopo mezzo secolo, continua a salire sul palco senza mostrare particolare interesse per l’arte di stare buona.

Paceco, tre giorni per il Melone Giallo

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto Paceco ospita la Sagra del Melone Giallo, dedicata a uno dei prodotti più riconoscibili dell’agricoltura locale.

Sabato 1 agosto, alle 18, è previsto anche il Raduno Motor Sport organizzato dall’Asd Formula Club Trapani.

La manifestazione apre il calendario di agosto della rassegna “E…state a Paceco”, che proseguirà fino all’autunno con spettacoli, teatro, musica e incontri culturali.

A Locogrande torna la Sagra del Pane Cunzato

Piazza Filippo Asaro, a Locogrande, ospiterà sabato e domenica la seconda Sagra del Pane Cunzato.

Sabato si comincia alle 18.30 con l’animazione per bambini. Seguiranno, alle 20, l’esibizione della Bailando Academy Sicilia e, alle 21, la serata danzante con Bucky e Giuseppe.

Domenica il programma partirà alle 19.30 con Enza Bono. Alle 20 si esibirà l’Alma Dance Studio, mentre alle 21 è previsto il cooking show dello chef Giovanni Giammanco.

La chiusura, alle 22, sarà affidata al cabaret dei Trikke & Due. L’ingresso è libero.

Petrosino tra modellismo, Vasco Rossi e teatro

Sabato 1 agosto, dalle 19, il Miniautodromo di Petrosino ospiterà un appuntamento dedicato al modellismo e alle auto radiocomandate, organizzato da LC Racing.

Alle 21.30, in piazza Biscione, arriverà il “Vasco Rock Show”, tributo dedicato al repertorio di Vasco Rossi.

Domenica, sempre alle 21.30 in piazza Biscione, Fabio Ingrassia porterà in scena “Cacciatori di sogni… oltre i confini”.

Gli appuntamenti fanno parte del cartellone “Petrosino di Mare e di Vino 2026”.



Il calendario estivo resta soggetto ad aggiornamenti e variazioni. Prima di partire è quindi opportuno controllare eventuali comunicazioni degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti a pagamento, le visite con prenotazione e gli spettacoli ospitati nei parchi archeologici.



