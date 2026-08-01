SiAmoAlcamo contro Surdi: «Dopo dieci anni la città presenta il conto»

01/08/2026 10:32:00

Nuovo affondo politico del movimento SiAmoAlcamo nei confronti dell'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Surdi. Al centro delle critiche, l'approvazione della recente variazione di bilancio e l'attività amministrativa degli ultimi mesi, che secondo il gruppo avrebbe un'impronta più elettorale che programmatica.

In una nota firmata da Giacomo Sucameli, SiAmoAlcamo contesta l'entusiasmo mostrato dal primo cittadino.

«Ascoltare il sindaco Domenico Surdi sbandierando come un grande successo l’approvazione della variazione di bilancio e rispondere alle critiche con il consueto sorriso lascia davvero l’amaro in bocca. Dopo quasi dieci anni di amministrazione, il sindaco sembra essersi improvvisamente ricordato della città, annunciando iniziative, eventi e interventi concentrati nella fase conclusiva del proprio mandato… prebende!!!».

Secondo il movimento, per gran parte del mandato Alcamo sarebbe stata priva di una programmazione adeguata.

«Per troppo tempo, però, Alcamo è stata lasciata senza un’adeguata programmazione, con intere zone sporche e trascurate, servizi insufficienti e cittadini ormai stanchi e rassegnati. Oggi si tenta di presentare come straordinario ciò che avrebbe dovuto rappresentare l’ordinaria amministrazione durante tutti questi anni. Si organizzano manifestazioni spesso prive di una visione complessiva e si impegnano ingenti risorse economiche, con il concreto rischio di lasciare alla futura amministrazione casse più fragili e minori possibilità di intervento.»

Nel comunicato viene inoltre sottolineato il ruolo dell'opposizione nell'approvazione della variazione di bilancio.

«Il sindaco, inoltre, ha omesso di ringraziare i consiglieri di opposizione che, con senso di responsabilità e nell’interesse della città, hanno contribuito con il proprio voto all’approvazione della variazione di bilancio, ricordiamo che il sindaco non ha maggioranza. Un voto che non può essere trasformato in uno strumento di propaganda personale né utilizzato per attribuire esclusivamente all’amministrazione meriti che appartengono all’intero Consiglio comunale.»

Il movimento critica anche la prospettiva di una candidatura regionale del sindaco Surdi.

«È paradossale che chi per anni ha mostrato scarsa attenzione alle critiche e alle segnalazioni dei cittadini oggi rivendichi capacità amministrative e annunci persino una nuova candidatura alla Regione. Una prospettiva che suscita più di una perplessità, soprattutto tra quanti hanno ormai compreso la natura elettorale di molte delle iniziative avviate negli ultimi mesi.»

Infine, SiAmoAlcamo assicura che continuerà a monitorare l'operato dell'amministrazione.

«SiAmoAlcamo continuerà a vigilare sull’impiego delle risorse pubbliche e a denunciare ogni tentativo di utilizzare il bilancio comunale e le iniziative istituzionali come strumenti di campagna elettorale. Alcamo non ha bisogno di questi interventi estemporanei, passerelle o annunci dell’ultimo momento. Ha bisogno di programmazione, manutenzione, pulizia, servizi efficienti e rispetto per i cittadini. Dopo dieci anni, non bastano quattro iniziative e qualche sorriso per cancellare le responsabilità politiche e amministrative di chi ha governato la città e per la candidatura del sindaco… tanti auguri.»



