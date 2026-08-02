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Economia
02/08/2026 22:31:00

In Sicilia istituita la figura del "flower designer"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/in-sicilia-istituita-la-figura-del-flower-designer-450.jpg

 Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali. 

 

Lo prevede un decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo profilo di operatore della progettazione e realizzazione di prodotti floreali, con competenze artistiche, botaniche, organizzative e imprenditoriali in grado di presidiare l'intero ciclo di sviluppo del prodotto floreale: dall'analisi di contesto dei bisogni del cliente, passando per la progettazione grafica e compositiva fino alla sostenibilità economica dell'allestimento.



Economia | 2026-08-02 22:31:00
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In Sicilia istituita la figura del "flower designer"

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Agosto risuona a Selinunte

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Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

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