Trapani, la BRT e il banchetto finito: così la AI racconta la rabbia dei commercianti

03/08/2026 19:03:00

Una tavola apparecchiata in mezzo a un cantiere, con piatti sporchi, bicchieri vuoti e transenne a fare da sala da pranzo: a volte, la realtà supera la fantasia ed un'immagine creata con l'intelligenza artificiale può diventare il manifesto di una sofferenza profonda.

A Trapani gli operatori del centro storico hanno trasformato il cantiere della BRT in un'installazione simbolica virtuale e l'hanno affidata ai social,con un messaggio tanto semplice quanto duro: "La Grande Opera subisce ritardi, mentre la verità arriva sempre puntuale".

L'immagine, diffusa in queste ore, è molto più di un manifesto contro il Bus Rapid Transit.

È un racconto politico costruito per colpire.

La tavola rappresenta un banchetto già consumato, quello del potere.

I commensali, secondo gli autori del post, hanno finito di spartirsi decisioni e responsabilità, lasciando ai trapanesi soltanto il conto da pagare: cantieri infiniti, attività in difficoltà e una città che, nel pieno della stagione estiva, continua a fare i conti con transenne, polvere e disagi.

Il bersaglio è la BRT, il progetto di Bus Rapid Transit finanziato con fondi del PNRR e destinato a rivoluzionare la mobilità urbana. Un'opera che l'amministrazione comunale continua a difendere come strategica per il futuro della città, ma che negli ultimi mesi è diventata anche il terreno dello scontro politico più duro.

Nel post degli Operatori del centro storico, si parla apertamente di ritardi, di attività commerciali in crisi, di lavoratori che avrebbero perso il posto e di una città trasformata in un cantiere senza fine. Accuse che si intrecciano con il malcontento espresso da numerosi commercianti del centro storico, i quali da settimane denunciano un drastico calo degli incassi e chiedono tempi certi per la conclusione dei lavori.

Ma al di là del contenuto politico, colpisce soprattutto la comunicazione.

È il banchetto del potere, raccontano gli autori: gli invitati si sarebbero alzati dopo aver deciso tutto, lasciando ai cittadini soltanto macerie, polvere e sacrifici.

È una narrazione costruita per parlare prima alla pancia che alla testa.

Non elenca dati, non entra nei dettagli tecnici del progetto.

Punta invece sull'impatto emotivo: la città come vittima, i commercianti come simbolo del prezzo pagato, il cantiere come metafora di una politica distante dalla vita quotidiana.

La BRT, del resto, è ormai molto più di un'infrastruttura. È diventata il simbolo della contrapposizione tra due visioni opposte di Trapani.

Da una parte chi sostiene che i disagi siano inevitabili per realizzare un sistema di trasporto moderno e ridurre il traffico; dall'altra chi ritiene che il costo sociale ed economico dei cantieri sia stato sottovalutato e che la città stia pagando un prezzo troppo alto.

Ma anche il simbolo di una città spaccata dalle contrapposizioni politiche: chi sta con l'amministrazione e chi è contro. Non ci sono sfumature, confronti, medicazioni.

Il post si chiude con un appello ai cittadini: "Ridateci la nostra città". È il tentativo di trasformare il disagio quotidiano in consenso popolare prima che politico.

Perché, ormai, a Trapani il cantiere della BRT non divide soltanto carreggiate e marciapiedi.

Divide la città. E quella tavola lasciata in mezzo agli scavi racconta meglio di qualsiasi slogan come un'opera pubblica possa trasformarsi, nel dibattito politico, in un potente simbolo di accusa.



