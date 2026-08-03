Favignana, il “Gran Circo Taddei” di Camilleri a Palazzo Florio

03/08/2026 09:27:00

La Vigàta di Andrea Camilleri arriva questa sera a Favignana. Lunedì 3 agosto, alle 21.30, nei giardini di Palazzo Florio, andrà in scena “Gran Circo Taddei”, spettacolo diretto da Alessio Piazza e inserito nella terza edizione di Egadi Euphoria.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Sul palco ci saranno Marcella Favilla, Alessio Piazza, Francesco Vittorio Pellegrino e Matteo Pipitone.

Il circo sbarca nella Vigàta fascista

Lo spettacolo è tratto da “Gran Circo Taddei e altre storie di Vigàta”, il volume pubblicato da Sellerio che riunisce otto racconti ambientati nella Sicilia immaginata da Camilleri, tra cronaca, apologo, comicità e umanità.

Al centro della storia c’è la variopinta famiglia circense degli Erlando Taddeis, che arriva a Vigàta durante il ventennio fascista annunciando le proprie attrazioni e portando in paese anche un leone in gabbia.

La sfilata accende subito l’ingegno di Pippo Incardona, opportunista con un progetto piuttosto concreto: liberarsi dell’avara zia Michela, ereditare le sue ricchezze e dedicarsi finalmente alla bella vita.

Il piano, però, deve fare i conti con il caso e con una galleria di personaggi nella quale trovano posto camerati, rivalità di paese, interessi privati e pubbliche devozioni. Il risultato è un campionario siciliano di vizi, furbizie e debolezze, raccontato con la consueta ironia camilleriana.

Il patrocinio del Fondo Andrea Camilleri

La serata ha ottenuto il patrocinio del Fondo Andrea Camilleri, riconoscimento sottolineato dal direttore artistico della rassegna Filippo Peralta.

«Siamo davvero felici dell’ottima risposta che sta ottenendo questa edizione di Egadi Euphoria – afferma Peralta –. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Fondo Andrea Camilleri, che ci ha onorato del prestigioso patrocinio per lo spettacolo Gran Circo Taddei, impreziosendo il valore culturale della nostra proposta teatrale».

La terza edizione di Egadi Euphoria

La rassegna è organizzata dalla Pro Loco Isole Egadi, con il patrocinio del Comune di Favignana e la direzione artistica di Filippo Peralta.

Il cartellone coinvolge Favignana, Levanzo e Marettimo con appuntamenti dedicati al teatro, alla musica e alle tradizioni dell’arcipelago. Lo spettacolo di questa sera rappresenta uno degli eventi principali della programmazione favignanese.



