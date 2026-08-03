Marsala, il giallo incontra il vino: Gaspare Grammatico apre la rassegna al Museo del Vino
Un'indagine senza arma del delitto, una città da decifrare e un calice di vino per proseguire la conversazione. A Marsala prende il via “Il vino racconta”, la nuova rassegna che unisce letteratura ed enologia nel luogo simbolo della cultura vinicola cittadina.
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 5 agosto alle 19, al Museo del Vino di via XI Maggio. Ospite sarà lo scrittore trapanese Gaspare Grammatico, che presenterà il suo ultimo romanzo, “La mentalità del granchio” (Mondadori), dialogando con i giornalisti Jana Cardinale, direttrice artistica della rassegna, e Vincenzo Di Stefano, coordinatore dell'iniziativa. Al termine dell'incontro è prevista una degustazione dei vini della cantina Marino Abate. L'ingresso è libero.
Un giallo che parte dagli indizi
Nel nuovo romanzo di Grammatico c'è un omicidio, ma manca l'arma del delitto. Tutti i sospettati sembrano avere un movente credibile e, allo stesso tempo, un alibi difficile da scalfire.
A guidare l'indagine è ancora il commissario Nenè Indelicato, protagonista della serie noir ambientata in Sicilia, chiamato questa volta a confrontarsi con il caso più complesso della sua carriera.
Autore televisivo e sceneggiatore, Grammatico vive tra Torino e Milano e da anni fa parte del gruppo di lavoro di Fratelli di Crozza. Dopo Una questione di equilibrio e Le spine del ficodindia, torna con un nuovo capitolo investigativo che conferma il suo legame con la narrativa noir ambientata nell'Isola.
Libri, vino e identità del territorio
"Il vino racconta" nasce con l'obiettivo di trasformare il Museo del Vino in uno spazio di incontro tra autori e lettori, facendo dialogare il racconto letterario con uno dei simboli più rappresentativi della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Marsala nell'ambito del progetto "Città che legge", con il supporto della Biblioteca comunale e la collaborazione della libreria Mondadori di Marsala.
Un'ora prima dell'incontro, dalle 18 alle 19, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo del Vino. Dopo Gaspare Grammatico, la rassegna proseguirà il 22 agosto con Roberto Puglisi e si concluderà il 26 agosto con Gaetano Savatteri e Salvatore Picone, autori di In Sicilia con Andrea Camilleri.
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