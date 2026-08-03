Marsala, politici a confronto sulla lotta alla mafia in piazza della Vittoria
Il ruolo della politica nel contrasto alla mafia sarà al centro del terzo appuntamento della rassegna estiva “Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio”.
L’incontro si terrà mercoledì 5 agosto, dalle 19 alle 20.15, in piazza della Vittoria 4, davanti al Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” di Marsala.
Tre rappresentanti delle istituzioni a confronto
Il tema scelto per il nuovo appuntamento è “Come i politici devono contrastare la mafia”.
Interverranno Andreana Patti, sindaca di Marsala; Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani e sindaco di Mazara del Vallo; Cristina Ciminnisi, deputata regionale.
Il confronto sarà quindi affidato a tre rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, chiamati a discutere del ruolo della politica e delle responsabilità degli amministratori nella lotta alla criminalità organizzata.
La rassegna dedicata a Paolo Borsellino
L’appuntamento fa parte della rassegna in programma a Marsala dal 17 luglio al 14 settembre, dedicata alla memoria di Paolo Borsellino e all’attualità del suo esempio.
L’iniziativa è organizzata dall’Opera Monsignor Gioacchino Di Leo Odv, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, della Diocesi di Mazara del Vallo, del Comune di Marsala e della sottosezione marsalese dell’Associazione nazionale magistrati.
L’incontro del 5 agosto inizierà alle 19 e si concluderà alle 20.15.
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