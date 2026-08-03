San Vito Lo Capo, Stefania Auci racconta l’alba dei Florio a Palazzo La Porta

03/08/2026 11:46:00

La saga dei Florio si chiude tornando al principio. Domani, martedì 4 agosto alle 21.30, Stefania Auci sarà nel giardino di Palazzo La Porta, a San Vito Lo Capo, per presentare “L’alba dei leoni”, terzo e ultimo romanzo del ciclo dedicato alla dinastia siciliana.

L’incontro fa parte della ventisettesima edizione di “Libri, autori e bouganville”, la rassegna curata dallo scrittore e giornalista Giacomo Pilati. Le letture saranno affidate a Giampiero Montanti. L’ingresso è gratuito.

Prima di Palermo, Bagnara

Dopo aver raccontato l’ascesa e il declino della famiglia, Auci riporta il lettore nella Calabria della seconda metà del Settecento. “L’alba dei leoni”, pubblicato da Editrice Nord, è ambientato a Bagnara Calabra tra il 1772 e il 1799.

È qui che comincia la storia dei Florio, prima dei commerci, delle cantine, delle tonnare e di quella Palermo nella quale il loro nome sarebbe diventato sinonimo di potere economico e ambizione.

Al centro del romanzo c’è Vincenzo Florio, patriarca e fabbro, deciso a imporre ai figli il proprio mestiere e la propria idea di famiglia. Domenico accetta quel destino; Francesco, invece, si ribella e lascia la casa paterna. Da questa frattura prende forma il percorso che condurrà Paolo e Ignazio Florio in Sicilia.

Una saga diventata fenomeno editoriale

Con questo terzo volume Stefania Auci ricostruisce ciò che viene prima del mito: la povertà, il lavoro, i lutti e le scelte che prepararono la fortuna imprenditoriale dei Florio.

La saga ha superato un milione e mezzo di copie vendute in Italia, è stata tradotta in 42 Paesi ed è diventata una serie televisiva diretta da Paolo Genovese. Un successo che ha riportato la storia economica e familiare della Sicilia dentro il grande racconto popolare.

L’appuntamento nel giardino di Palazzo La Porta

A dialogare con Stefania Auci sarà Giacomo Pilati, ideatore e direttore artistico di una rassegna che proseguirà fino al 28 agosto con dodici incontri dedicati alla narrativa, al giornalismo e alla storia.

“Libri, autori e bouganville” è organizzata e sostenuta dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco. L’appuntamento con “L’alba dei leoni” è fissato per martedì 4 agosto alle 21.30, nel giardino di Palazzo La Porta.



