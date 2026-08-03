Trapani piange Padre Gerardo, storico parroco del Santuario dell’Annunziata

03/08/2026 08:14:00

La comunità dei Frati Carmelitani ha annunciato la morte di Padre Gerardo, al secolo Roberto Bonsignore. Aveva 95 anni ed era sacerdote da settant’anni. Per lungo tempo è stato parroco della Basilica Santuario di Maria Santissima Annunziata, uno dei luoghi più cari alla città di Trapani.

Trapani perde uno dei suoi sacerdoti più anziani e conosciuti. È morto Padre Gerardo Bonsignore, religioso carmelitano che per una parte importante della sua lunga vita sacerdotale ha prestato servizio nella Basilica Santuario della Madonna di Trapani.

A dare l’annuncio è stata la comunità dei Frati Carmelitani, con un messaggio carico di affetto e riconoscenza.

«Con profondo dolore, ma saldi nella speranza della Risurrezione, la nostra comunità annuncia il ritorno alla Casa del Padre del nostro caro confratello Padre Gerardo».

Una vita nel segno del Carmelo

Padre Gerardo, il cui nome all’anagrafe era Roberto Bonsignore, era nato a Licata, in provincia di Agrigento, il 5 luglio 1931. Entrato giovanissimo nell’Ordine Carmelitano, era stato ordinato sacerdote il 1° luglio 1956.

Proprio poche settimane fa aveva raggiunto il raro traguardo dei settant’anni di sacerdozio, celebrati come una vita interamente dedicata alla preghiera, alla comunità e al servizio pastorale.

Per diversi anni era stato parroco della Basilica dell’Annunziata di Trapani, continuando poi a vivere nella comunità religiosa del Santuario. Un luogo che non rappresenta soltanto uno dei principali centri spirituali della Sicilia occidentale, ma custodisce la venerata statua della Madonna di Trapani ed è legato da secoli alla presenza dei Carmelitani.

Il ricordo dei Frati Carmelitani

«Ringraziamo il Signore per il dono della sua vita – scrivono i confratelli – vissuta nello spirito del Carmelo: nella preghiera, nella fraternità e nel servizio generoso».

La comunità ha affidato Padre Gerardo all’intercessione della Beata Vergine Maria, «Regina e Bellezza del Carmelo», ricordando la devozione con la quale il sacerdote aveva amato e servito la Madonna sotto il segno del Santo Scapolare.

Il messaggio si conclude con parole semplici, quelle che si riservano a una persona di famiglia: «Ciao Padre Gerardo, ci mancherai tantissimo».

Un saluto che riassume il sentimento dei confratelli e dei tanti fedeli trapanesi che, nel corso dei decenni, lo hanno conosciuto all’altare, nel confessionale e nella quotidianità del Santuario.



