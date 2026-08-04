Lavoro in provincia di Trapani: nuove offerte tra banche, fotovoltaico, negozi e agricoltura

04/08/2026 10:00:00

Dalla consulenza bancaria alla manutenzione dei parchi fotovoltaici, passando per il commercio, la grande distribuzione e i servizi alle imprese agricole. Le nuove offerte di lavoro pubblicate negli ultimi sette giorni in provincia di Trapani non sono moltissime, ma alcune sono concrete e dettagliate.

Questa volta abbiamo lasciato fuori gli annunci vecchi ripubblicati come nuovi, le offerte con sedi collocate a Trapani soltanto dall’immaginazione degli algoritmi e le selezioni prive di indicazioni sufficienti.

Restano opportunità a Trapani, Mazara del Vallo, Valderice e Alcamo. Gli stipendi dichiarati vanno dai 700 euro mensili per una posizione nel commercio fino a 50 mila euro lordi all’anno per tecnici specializzati.

Banca Sella cerca un commerciale retail a Trapani

Banca Sella ha aperto una selezione per un commerciale retail disponibile a lavorare nella provincia di Trapani e, quando necessario, a spostarsi anche nei territori vicini.

La figura si occuperà delle operazioni di sportello, della gestione delle richieste della clientela e della consulenza su mutui, prestiti, investimenti, prodotti assicurativi e sistemi di pagamento. Dovrà inoltre acquisire nuovi clienti e collaborare al raggiungimento degli obiettivi della filiale.

Requisiti e contratto

L’offerta è rivolta soprattutto a chi sta per conseguire o ha da poco ottenuto una laurea triennale o magistrale, preferibilmente in materie economiche o finanziarie. Sono richiesti orientamento al cliente, capacità organizzative, attitudine commerciale e interesse per l’innovazione e l’intelligenza artificiale.

Banca Sella propone un contratto di apprendistato regolato dal contratto collettivo del credito, con una retribuzione annua lorda di circa 32 mila euro. Sono previsti anche premio di risultato, welfare, buoni pasto, fondo pensione e copertura sanitaria. L’annuncio risulta pubblicato da due giorni.

Consulta l’offerta di Banca Sella

A Mazara si cercano due manutentori elettrici: stipendio fino a 50 mila euro

Grafton Recruitment seleziona per una multinazionale due manutentori elettrici da impiegare nei parchi fotovoltaici. La sede di lavoro indicata è Mazara del Vallo.

Le persone assunte dovranno coordinare le attività operative, individuare e risolvere guasti nei circuiti elettrici in alta, media e bassa tensione e garantire il funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’ambiente.

Servono esperienza e certificazioni

È richiesto un diploma di perito elettrotecnico, insieme alle certificazioni PES o PEI previste dalla normativa per i lavori elettrici e all’idoneità per lavorare in quota.

Bisogna avere maturato tra i tre e i cinque anni di esperienza nella manutenzione elettrica, sapere leggere schemi tecnici e conoscere trasformatori, interruttori, sezionatori e sistemi di protezione. Richiesti anche inglese tecnico e disponibilità a frequenti trasferte.

Il lavoro è a tempo pieno e il range retributivo dichiarato è compreso tra 40 mila e 50 mila euro lordi all’anno. L’annuncio è stato pubblicato sei giorni fa.

Consulta l’offerta per manutentore elettrico

A Valderice un operatore per le pratiche agricole

Impresa Verde Sicilia, società di servizi legata a Coldiretti, cerca un operatore CAA per la sede di Valderice.

La figura dovrà assistere le imprese agricole nella gestione del fascicolo aziendale, nella compilazione delle domande per i contributi comunitari e nelle pratiche amministrative e tecniche collegate alla Politica agricola comune. Il lavoro è full time e si svolge in presenza.

Sono richiesti una laurea in campo agrario o scientifico, la conoscenza del portale Sian e una buona familiarità con le procedure dedicate agli aiuti comunitari. L’annuncio è comparso più volte su portali diversi con localizzazioni sbagliate, da Roma a Siracusa, ma il testo indica chiaramente che la sede effettiva è Valderice. Il miracolo dell’ubiquità, almeno questa volta, riguarda il portale e non il lavoratore.

Retribuzione e tipologia contrattuale non sono specificate nella scheda pubblicamente consultabile. L’offerta risulta pubblicata negli ultimi quattro giorni.

Consulta l’offerta per operatore CAA

Stage nelle vendite con Gifrab a Trapani

Gifrab Italia cerca una persona da inserire in stage come addetto o addetta alle vendite in uno dei negozi di Trapani.

Il tirocinante sarà formato nell’assistenza al cliente, nella presentazione dei prodotti, nella gestione delle promozioni e nelle attività di vendita e post vendita. Dovrà inoltre contribuire all’ordine del negozio e del magazzino.

L’azienda richiede interesse per il settore della moda, capacità comunicative, organizzazione, orientamento ai risultati e una buona conoscenza dei programmi Microsoft Office.

L’annuncio, pubblicato sei giorni fa, non indica durata, orario, rimborso spese o eventuali possibilità di assunzione successiva. Informazioni che è opportuno chiedere prima del colloquio: anche lo stage, dopotutto, non dovrebbe essere una caccia al tesoro.

Consulta lo stage Gifrab

Original Marines assume un sales assistant

Original Marines cerca un sales assistant per un punto vendita di Trapani.

La posizione è stata pubblicata sei giorni fa e l’annuncio risulta ancora aperto alle candidature. La retribuzione indicata è di 700 euro, ma la scheda pubblica non chiarisce se si tratti di un compenso mensile collegato a un tirocinio, a un contratto part time o a un’altra formula di inserimento.

Anche i requisiti e l’orario non sono interamente visibili senza accedere alla piattaforma. Prima di candidarsi è quindi consigliabile verificare direttamente con l’azienda la natura del contratto e il numero di ore settimanali.

Consulta l’offerta di Original Marines

Due stage da Bricocenter ad Alcamo

Bricocenter ha pubblicato ad Alcamo due distinte opportunità di tirocinio.

La prima riguarda la vendita e l’accoglienza del cliente; la seconda unisce le attività di vendita e logistica. Entrambe le selezioni risultano pubblicate due giorni fa e sono ancora aperte.

Nel primo caso il tirocinante sarà orientato soprattutto all’assistenza, alla consulenza sui prodotti e alla gestione della relazione con il cliente. Nel secondo avrà anche mansioni legate alla movimentazione, al rifornimento e all’organizzazione della merce.

Le schede pubbliche non riportano con chiarezza durata, orario e rimborso. Le candidature si presentano attraverso LinkedIn.

Stage vendita e accoglienza

Stage vendita e logistica



