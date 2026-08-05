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Cultura

» Cose di musica
05/08/2026 12:27:00

Favignana, tre giorni di jazz a Palazzo Florio: torna il Sole Mare Jazz Festival

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Per tre giorni Favignana metterà il jazz al centro della propria estate. Dal 6 all'8 agosto torna il Sole Mare Jazz Festival, giunto alla quarta edizione, una rassegna che negli anni ha costruito una propria identità intrecciando musica, arti visive e valorizzazione del territorio. Il cuore del festival sarà ancora una volta Palazzo Florio, mentre i locali dell'isola ospiteranno appuntamenti pomeridiani trasformando Favignana in un palcoscenico diffuso. 

Promossa da Sole Mare e Jazz insieme all'Associazione I Ragazzi Sono in Giro ETS e patrocinata dal Comune di Favignana, la manifestazione è diretta dai giovani musicisti isolani Giovanni Balistreri e Francesco Ritunno, che confermano un progetto attento sia alla qualità artistica sia alla crescita della scena musicale siciliana. A condurre le tre serate saranno Antonella Lusseri e Vittoria Abbenante.

Tre serate tra jazz e contaminazioni

L'apertura, giovedì 6 agosto, è affidata al Giorgia Meli Quartet, con un repertorio dedicato alla musica brasiliana, dove jazz, samba e ritmi sudamericani dialogano in un equilibrio di improvvisazione e ricerca sonora. 

Venerdì 7 agosto il festival accoglierà Ester Pantano, attrice e cantante conosciuta dal grande pubblico per le serie Màkari e I Leoni di Sicilia. Porterà in scena "Vucchi l'Arma – Bocche dell'Anima", spettacolo che attraversa le voci di grandi interpreti femminili per raccontare temi come libertà, violenza, memoria ed emancipazione. Nel corso della serata le sarà consegnato il Premio Sole Mare Jazz 2026, mentre l'artista marsalese Fabio Ingrassia realizzerà un'opera di live painting, costruita in dialogo con la musica eseguita sul palco. 

Il festival si concluderà sabato 8 agosto con il concerto dei Jazeera, formazione guidata da Dario Salerno, che presenterà il proprio progetto discografico muovendosi tra jazz contemporaneo, linguaggi mediterranei e improvvisazione. 

Un festival diffuso nell'isola

Il programma inizierà già dal pomeriggio con una serie di appuntamenti nei locali dell'isola: il 6 agosto il New Albatros ospiterà un Monk Tribute, il 7 agosto il Fenix proporrà una serata Funk Groove, mentre l'8 agosto il Monique Concept accoglierà una Standard Session, creando occasioni di incontro tra musicisti, residenti e visitatori.

Ad accompagnare i concerti sarà anche un Village espositivo, con la partecipazione di Isola di Favignana Gin, Terre del Favonio e Azienda Agricola Radici, realtà che racconteranno produzioni e identità dell'isola accanto al programma musicale.



Cose di musica | 2026-08-04 12:48:00
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