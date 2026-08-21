San Vito Lo Capo oggi saluta Davide Anselmo: funerali alle 11 e lutto cittadino. Avviata una raccolta fondi in sua memoria

21/08/2026 08:25:00

San Vito Lo Capo si ferma ancora una volta. Oggi, venerdì 21 agosto, la comunità darà l’ultimo saluto a Davide Anselmo, l’operaio di 45 anni morto nella tragedia del depuratore di Tonnara del Secco dello scorso 13 agosto. I funerali saranno celebrati alle 11 nel Santuario di San Vito Martire. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino dalle 10 alle 14.

Dopo l’addio a Francesco Bulgarella, il soccorritore del 118 morto durante le operazioni per tentare di salvare Anselmo, celebrato mercoledì a Trapani, oggi è San Vito Lo Capo a stringersi attorno alla famiglia della seconda vittima.

La celebrazione per Anselmo era inizialmente prevista prima, ma è stata rinviata perché gli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Trapani si sono protratti più a lungo del previsto.

Funerali alle 11 al Santuario

Le esequie di Davide Anselmo si terranno alle ore 11 nel Santuario di San Vito Martire.

Anselmo lavorava per la società incaricata della gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione di Tonnara del Secco. Il 13 agosto si era sentito male durante un intervento all’interno dell’impianto.

Sul posto erano intervenuti Vigili del Fuoco e 118. Francesco Bulgarella aveva partecipato alle manovre di rianimazione dell’operaio prima di essere a sua volta colto da malore e morire.

Sulla tragedia continua l’inchiesta della Procura di Trapani, che procede per omicidio colposo plurimo e sta cercando di chiarire le cause dei due decessi e le condizioni di sicurezza nelle quali si lavorava nell’impianto.

Lutto cittadino dalle 10 alle 14

Il sindaco Francesco La Sala ha proclamato il lutto cittadino per oggi, dalle 10 alle 14, in concomitanza con i funerali.

Sono previste la sospensione delle manifestazioni pubbliche e delle attività ordinarie degli uffici comunali, con l’esclusione dei servizi essenziali e di pronto reperibilità.

Le bandiere degli edifici comunali resteranno a mezz’asta per l’intera giornata.

L’amministrazione ha invitato cittadini, commercianti, associazioni e organizzazioni del territorio a partecipare al lutto, sospendendo le attività durante le esequie e osservando un momento di raccoglimento.

Una raccolta fondi nel nome di Davide

Intanto la grande partecipazione e la vicinanza manifestate in questi giorni alla famiglia di Anselmo si sono trasformate anche in una raccolta fondi in sua memoria.

L’iniziativa nasce dalla volontà della famiglia di trasformare il dolore e la solidarietà ricevuta in qualcosa che possa restare alla comunità di San Vito Lo Capo.

Le somme raccolte, è stato precisato, non serviranno per sostenere le spese del funerale, ma saranno destinate alla realizzazione di un progetto, un’opera o un’iniziativa a beneficio della comunità, nel nome di Davide e in continuità con l’impegno che aveva sempre dimostrato verso gli altri e il proprio territorio.

La raccolta è disponibile online tramite GoFundMe. Per chi preferisce consegnare personalmente il proprio contributo a San Vito Lo Capo, la famiglia ha incaricato Giacomo Faranna di raccogliere le donazioni.

Una comunità che si ferma

Dal 13 agosto San Vito Lo Capo ha cambiato volto. Prima l’annullamento degli eventi di Ferragosto, poi il silenzio, le indagini e il dolore per due morti arrivate nel giro di pochi minuti.

Oggi tocca all’ultimo saluto a Davide Anselmo.

Alle 11 le campane del Santuario accompagneranno un uomo di 45 anni che quella mattina era andato semplicemente al lavoro e non è più tornato a casa. San Vito Lo Capo, per qualche ora, si fermerà con lui.



