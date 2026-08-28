Sport, etica e inclusione: a Trapani il convegno delle associazioni sportive centenarie siciliane

28/08/2026 15:03:00

Sarà la sede della Lega Navale Italiana di Trapani 1900, nello storico scenario del Lazzaretto, ad ospitare il 3° Convegno Regionale UNASCI delle Associazioni Sportive Centenarie della Sicilia.

L'appuntamento è fissato per sabato 26 settembre, dalle 15 alle 19.

Il tema scelto per l'incontro è ampio e attuale: “Sport, Etica, Inclusione Sociale, Impiantistica e Sostenibilità”.

Una giornata di confronto dedicata non soltanto alla storia delle società sportive che hanno attraversato più di un secolo di attività, ma anche alle sfide del presente e del futuro.

L'iniziativa è promossa da Natale Spezia, delegato regionale UNASCI Sicilia, con la collaborazione organizzativa della Lega Navale Italiana di Trapani, presieduta da Piero Culcasi, sotto l'egida dell'UNASCI nazionale guidata da Bruno Gozzelino.

Per la Lega Navale trapanese il convegno avrà un significato particolare.

La LNI Trapani, fondata nel 1900, è infatti una delle nove associazioni sportive centenarie siciliane affiliate all'UNASCI, sulle venticinque censite nell'Isola. E per un giorno sarà anche il punto di incontro della rete delle storiche società sportive siciliane.

«Ringrazio la Regione Siciliana per il patrocinio e il CONI Sicilia, con il presidente Falzone, per il sostegno all'iniziativa – afferma Bruno Gozzelino – Auspico che il convegno possa favorire l'adesione di altre società sportive centenarie all'UNASCI».

Il presidente nazionale annuncia inoltre la sua presenza a Trapani insieme ad altri dirigenti nazionali dell'associazione.

L'UNASCI, associazione benemerita riconosciuta dal CONI, rappresenta infatti una realtà che punta a custodire e valorizzare il patrimonio storico, sportivo e culturale delle società centenarie italiane.

Dopo i saluti delle autorità civili e sportive, i lavori entreranno nel vivo con quattro interventi dedicati ai grandi temi dello sport contemporaneo.

Elena Avellone, delegata provinciale CONI Trapani, parlerà dello sport come strumento di riscatto sociale e di prevenzione del disagio giovanile.

Valeria Ferranti, delegata provinciale CIP Trapani, affronterà invece il tema della disabilità e dell'accessibilità, con particolare attenzione allo sviluppo degli sport paralimpici e alle pari opportunità.

Spazio anche alle risorse economiche e alle strutture.

Gianluca D'Antoni, dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, illustrerà le opportunità di finanziamento per enti pubblici e società sportive.

Andrea Genco, assessore allo Sport del Comune di Trapani, si concentrerà infine sulle condizioni e sulla sostenibilità dell'impiantistica sportiva.

«La Lega Navale di Trapani 1900 auspica che il convegno possa essere un momento di confronto tra le realtà sportive storiche dell'Isola – sottolinea Piero Culcasi – chiamate a raccogliere l'invito rivolto dall'UNASCI a tutte le associazioni centenarie siciliane, affiliate e non».

Per la Lega Navale, mettere a disposizione la propria sede significa anche restituire alla rete delle associazioni sportive centenarie l'esperienza di un sodalizio che da oltre un secolo accompagna la città nella promozione dello sport e dei valori che porta con sé.

Il 26 settembre, dunque, il Lazzaretto di Trapani diventerà il luogo di incontro tra memoria e futuro: da una parte la lunga storia delle associazioni che hanno resistito al tempo, dall'altra le nuove sfide dello sport, dall'inclusione alla sostenibilità, passando per il disagio giovanile, la disabilità e la necessità di impianti adeguati.



