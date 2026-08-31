Meteo Sicilia. Finalmente si respira, il caldo arretra un po'

31/08/2026 07:47:00

Agosto saluta la Sicilia con un piccolo passo indietro del caldo. Oggi, lunedì 31 agosto, sulla provincia di Trapani le temperature tornano su valori decisamente più sopportabili: 33 gradi nel capoluogo e circa 32 a Marsala, con sole, niente pioggia e una moderata ventilazione settentrionale. Nell’interno dell’Isola, però, il caldo resta intenso: a Caltanissetta sono ancora previsti 37 gradi.

La Protezione Civile conferma per tutta la Sicilia nessuna allerta meteo-idrogeologica e nessun fenomeno significativo per pioggia, vento o mare. Le temperature risultano in sensibile diminuzione soprattutto sui settori centro-occidentali, pur rimanendo localmente molto elevate.

Marsala, sole e 32 gradi

A Marsala la giornata sarà serena, con temperature comprese tra 25 e 32 gradi. Non sono previste precipitazioni significative.

Il vento soffierà da Nord, con raffiche che potranno raggiungere circa 39 km/h.

Dopo i quasi 40 gradi dei giorni scorsi, 32 sembrano quasi una concessione sindacale dell’estate.

Trapani, massima di 33 gradi

A Trapani il modello WS-LAM indica 26 gradi di minima e 33 di massima.

Nel resto della Sicilia: Caltanissetta 37, Messina 35, Enna e Ragusa 34, Agrigento e Siracusa 33, Catania e Palermo 32. Soltanto due capoluoghi supereranno i 35 gradi.

Pioggia, nessuna allerta

Per oggi la Protezione Civile regionale indica assenza di precipitazioni significative e generica vigilanza su tutta la Sicilia.

Anche il bollettino nazionale conferma per lunedì 31 agosto assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta.

Vento e mare

Il vento sarà più presente soprattutto lungo la costa occidentale, ma senza condizioni da allerta.

Sulle isole minori siciliane le raffiche massime previste arrivano a circa 32 km/h, mentre a livello provinciale il valore più elevato dell’Isola è previsto nel Ragusano, con 47,9 km/h.

I mari saranno generalmente poco mossi, fino a mossi sul Canale di Sicilia.

Incendi, Trapani torna in preallerta

Sul fronte incendi arriva una piccola buona notizia. L’avviso n. 189 della Protezione Civile regionale, emesso il 30 agosto e valido oggi, riporta la provincia di Trapani in PREALLERTA, mentre nelle altre province siciliane resta una situazione più delicata.

La prudenza resta naturalmente necessaria: la vegetazione è molto secca e la campagna antincendio è ancora pienamente in corso.

Quando cambia davvero il tempo?

Il calo più importante riguarda soprattutto la Sicilia occidentale ed è già cominciato. Nei prossimi giorni a Marsala le massime resteranno generalmente attorno ai 32-33 gradi, mentre le minime tenderanno progressivamente a scendere.

Non è dunque prevista una vera rottura dell’estate nei primi giorni di settembre: avremo piuttosto caldo più normale, notti meno pesanti e una maggiore ventilazione.

Un possibile cambiamento più interessante si intravede verso la seconda parte della settimana, quando alcuni modelli aumentano la possibilità di maggiore variabilità. È ancora presto, però, per prenotare il primo temporale d’autunno.



