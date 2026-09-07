Meteo Sicilia. Ancora sole e caldo. Ma tra pochi giorni cambia tutto

07/09/2026 07:57:00

Settembre continua a fare finta di niente. Oggi, lunedì 7 settembre, sulla Sicilia prevalgono sole, caldo e stabilità, con temperature ancora elevate soprattutto nelle zone interne. In provincia di Trapani la situazione è pienamente estiva: circa 31 gradi a Trapani e fino a 32 a Marsala, piogge assenti, vento generalmente debole e mare poco mosso.

La Protezione Civile nazionale conferma un quadro tranquillo: per oggi non sono previste criticità idrogeologiche o idrauliche e non è stata emessa alcuna allerta per la Sicilia. Anche sul fronte di vento e mari non vengono segnalati fenomeni significativi.

Marsala, oggi 32 gradi e sole

A Marsala la giornata comincia con circa 21 gradi e cielo prevalentemente soleggiato. La temperatura salirà rapidamente nelle prossime ore, fino a raggiungere una massima di circa 32 gradi, mentre la minima resterà intorno ai 21. Non sono previste precipitazioni.

Il vento resterà debole o moderato, prevalentemente settentrionale. Insomma, l'autunno meteorologico è cominciato da una settimana, ma dalle parti dello Stagnone per accorgersene serve ancora parecchia immaginazione.

Trapani, sole e 31 gradi

Situazione praticamente identica a Trapani. La temperatura minima sarà di circa 24 gradi, mentre nelle ore centrali si raggiungeranno 31 gradi.

Alle prime ore del mattino il vento soffia da Est-Nordest attorno ai 6-9 km/h; durante la giornata ruoterà verso Nord-Nordest mantenendosi generalmente debole. La probabilità di pioggia è sostanzialmente nulla.

Mare poco mosso tra Trapanese ed Egadi

Buone notizie anche per chi deve andare per mare.

Sul settore Trapanese-Egadi è previsto mare poco mosso, con onde attorno ai 30 centimetri e vento da Nord-Nordest. La temperatura superficiale dell'acqua resta molto alta, attorno ai 28-29 gradi.

Sulle Egadi le raffiche previste oggi raggiungeranno al massimo circa 17 km/h: condizioni quindi generalmente favorevoli alla navigazione, fermo restando l'obbligo di verificare sempre i bollettini marittimi prima di prendere il largo.

Nessuna allerta per pioggia, vento o mareggiate

Il Bollettino di criticità della Protezione Civile, emesso domenica 6 settembre, indica per oggi assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta.

Anche il Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale non segnala per oggi precipitazioni significative, né criticità legate a vento o mare. Le temperature massime rimarranno invece elevate nelle zone interne del Centro-Sud e localmente molto elevate al Meridione.

Per il caldo è inoltre segnalato un livello giallo meteorologico sulle aree interne della Sicilia: si tratta di un'indicazione sull'intensità delle temperature e non di un'allerta di Protezione Civile per rischio idrogeologico.

Incendi, prudenza ancora necessaria

Resta alta l'attenzione sul rischio incendi, inevitabile dopo settimane di caldo e con la vegetazione ormai molto secca. Non risultano per oggi allerte meteorologiche specifiche per la provincia di Trapani, ma rimangono valide le normali misure di prevenzione previste durante la campagna antincendio estiva.

Il caldo, dunque, non è eccezionale lungo la costa trapanese, ma le condizioni ambientali consigliano ancora molta prudenza nelle campagne e nelle aree boschive.

Martedì e mercoledì cambia poco

Martedì 8 e mercoledì 9 settembre il copione sarà praticamente lo stesso.

A Marsala sono previste ancora massime intorno ai 32 gradi, minime sui 21-23 e cielo prevalentemente sereno. Anche a Trapani continueranno sole e temperature attorno ai 30-31 gradi.

Quindi, almeno per altre 48 ore, niente ombrelli. Al massimo ombrelloni.

Giovedì 10 settembre la possibile svolta

La giornata da tenere d'occhio è giovedì 10 settembre.

Le elaborazioni più aggiornate indicano per Marsala la possibilità di temporali anche forti, seguiti da un calo delle temperature: venerdì la massima dovrebbe scendere verso i 30 gradi, mentre tra sabato e domenica potrebbe fermarsi sui 29 gradi.

Anche il mare dovrebbe cambiare: a Marsala è previsto poco mosso fino a mercoledì e mosso da giovedì, segnale dell'arrivo di condizioni più dinamiche.

È una previsione a medio termine e, soprattutto per intensità e localizzazione dei temporali, andrà verificata con gli aggiornamenti delle prossime 48 ore. La tendenza, però, è interessante: dopo una lunga sequenza di giornate praticamente fotocopia, tra giovedì e venerdì potrebbe finalmente arrivare il primo vero cambio di scena.

Per oggi, invece, nessun colpo di teatro: sole, caldo e mare tranquillo. Settembre può ancora aspettare.



