Meteo Sicilia oggi 6 settembre: il caldo non molla, nel trapanese è più sopportabile

06/09/2026 07:47:00

L’estate non ha letto il calendario. Oggi, domenica 6 settembre, la Sicilia vivrà un’altra giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con temperature ancora elevate soprattutto nelle zone interne. Sulla costa trapanese il caldo sarà più sopportabile: circa 30-31 gradi a Trapani e 32 a Marsala, con vento debole o moderato dai quadranti settentrionali e mare poco mosso.

La notizia importante è che non ci sono allerte per pioggia, temporali, vento o mareggiate in Sicilia. La Protezione Civile nazionale indica per oggi, 6 settembre, «assenza di fenomeni significativi prevedibili» e nessuna allerta.

Marsala, domenica di sole e 32 gradi

A Marsala alle 7 del mattino ci sono circa 20 gradi e il cielo è prevalentemente soleggiato. Nel corso della giornata la temperatura salirà fino a 32 gradi, con una minima di circa 21. Non sono previste piogge.

Il vento sarà prevalentemente settentrionale e il mare resterà poco mosso. Le elaborazioni marine indicano onde contenute, nell’ordine di poche decine di centimetri.

Una domenica da spiaggia, dunque. Settembre, per il momento, si limita a comparire sul calendario.

Trapani, circa 30 gradi e mare poco mosso

Situazione molto simile a Trapani, dove il cielo resterà sereno praticamente per tutta la giornata.

Le previsioni aggiornate indicano una massima attorno ai 30 gradi, con minima sui 24. Nel pomeriggio il vento soffierà da Nord-Ovest attorno ai 20 km/h, mentre il mare sarà poco mosso, con onde sui 25-30 centimetri.

Anche alle Egadi non sono attese condizioni meteo-marine particolarmente difficili. Le raffiche più intense previste oggi tra le isole minori siciliane raggiungeranno circa 26 km/h a Pantelleria.

Incendi, Trapani resta in preallerta

Sul fronte incendi c’è un piccolo miglioramento.

L’avviso n. 195 della Protezione Civile regionale, emesso il 5 settembre e valido per tutta la giornata di oggi, assegna alla provincia di Trapani pericolosità BASSA. Resta comunque attiva la fase di PREALLERTA, prevista durante la campagna antincendio estiva anche in presenza di pericolosità bassa.

La Protezione Civile regionale prevede inoltre precipitazioni assenti o non rilevanti, venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali e temperature massime in sensibile calo, pur con valori ancora elevati o localmente molto elevati sulla Sicilia centro-meridionale.

Caldo, livello 1 a Palermo, Catania e Messina

Il caldo resta sotto osservazione soprattutto nelle grandi città della Sicilia.

Il bollettino sulle ondate di calore indica per oggi livello 1 a Palermo, Catania e Messina. Le temperature massime percepite previste sono rispettivamente 35, 37 e 37 gradi. Il livello 1 indica temperature elevate che, al momento, non rappresentano un rischio rilevante per la popolazione generale.

Trapani e Marsala non fanno parte delle città monitorate dal sistema nazionale delle ondate di calore.

Lunedì e martedì ancora caldo

Il quadro cambierà pochissimo all’inizio della settimana.

A Marsala lunedì sono previsti fino a 33 gradi, martedì circa 32 e mercoledì ancora 32. Anche a Trapani si resterà generalmente sopra i 30 gradi.

Quindi sole, caldo e precipitazioni praticamente assenti almeno fino a mercoledì.

La svolta possibile giovedì 10 settembre

La data da segnare è giovedì 10 settembre.

Le previsioni a medio termine mostrano infatti un aumento dell’instabilità sulla Sicilia occidentale. A Marsala viene indicata la possibilità di temporali anche intensi giovedì, seguiti venerdì da un calo della temperatura massima verso i 30 gradi. Nel fine settimana successivo potrebbero arrivare altri rovesci e temperature tra 29 e 30 gradi.

A Trapani le elaborazioni mostrano anch’esse un aumento della probabilità di precipitazioni da giovedì, con massime in progressivo calo verso 29-30 gradi.

È ancora una previsione a diversi giorni di distanza e andrà confermata, ma per la prima volta dopo una lunga fase stabile si intravede un cambiamento concreto tra giovedì e il prossimo weekend.

Per oggi, invece, nessun dubbio: l’estate continua. Settembre può accomodarsi e aspettare il suo turno.



