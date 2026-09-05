«Bisogna lavorare»: Giovanni Maniscalco traccia la rotta del Consiglio comunale di Marsala

05/09/2026 06:00:00

Giovanni Maniscalco è il presidente del Consiglio comunale di Marsala, dirige l'Assise della quinta città della Sicilia. Un Consiglio comunale che è stato rinnovato in gran parte, con professionisti che hanno deciso di candidarsi.

Poche parole ai nostri microfoni, ma obiettivi chiari e un'agenda dei lavori piena.

C'è rigore nelle sue parole, ma anche la consapevolezza di ciò che saranno gli anni a venire: la concreta possibilità, ha detto, per la città di Marsala di svilupparsi su più fronti.

«Bisogna lavorare», ha chiosato.

Il profilo

In un panorama politico spesso caratterizzato da toni accesi e divisioni, la figura di Maniscalco si distingue come un punto di riferimento per sobrietà e rispetto istituzionale. Zero protagonismi, ma un profondo senso di responsabilità verso la comunità lilybetana.

Ci tiene a sottolineare che, fin dal giorno del suo insediamento, ha svolto il ruolo di presidente non come una posizione di potere, ma come un autentico servizio da rendere alla città. Al centro del suo operato c'è una grande capacità di ascolto: che si tratti dei bisogni espressi dai singoli cittadini o delle proposte provenienti dai vari gruppi consiliari, la sua porta rimane costantemente aperta a tutti. Ha voluto, inoltre, aprire le porte del Palazzo ogni giorno: cittadini e visitatori possono accedere, visitare l'Aula, rinfrescarsi con un po' d'aria condizionata e sostare all'interno.

Ed è l'umiltà il tratto che meglio definisce il suo profilo umano e politico. Con uno stile pacato è riuscito a costruire e mantenere ottimi rapporti sia con la maggioranza sia con l'opposizione, garantendo sempre un dibattito democratico sereno. La sua capacità di mediazione e la ricerca costante del dialogo gli hanno conquistato la stima e il rispetto trasversale dell'intero Consiglio comunale.

Alle sue spalle campeggia un quadro raffigurante il giudice Giovanni Falcone: lo ha recuperato in un bagno del Palazzo e ha deciso di appenderlo nel suo ufficio.

Maniscalco lo ha detto chiaramente: ha deciso di mettersi al servizio della città per la sua profonda passione per il bene comune.

Il presidente di tutti

Superare le appartenenze per farsi garante super partes dell'intera Aula consiliare: è questa la cifra distintiva della presidenza targata Maniscalco. Sin dal primo momento ha espresso con chiarezza la volontà di essere il "presidente di tutti", una figura neutrale, capace di mettere da parte lo schieramento politico in nome dell'interesse generale.

Per Maniscalco non esistono consiglieri di serie A o di serie B, di maggioranza o di opposizione: ogni voce rappresentata in Aula merita lo stesso ascolto, lo stesso rispetto e la medesima tutela istituzionale.

Al lavoro

In una fase storica in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni richiede continuamente di essere ricucito, l'obiettivo di Maniscalco è quello di far prevalere l'ascolto sul clamore e la sintesi sul conflitto. Un approccio che rappresenta un patrimonio prezioso per Marsala.

Il Consiglio comunale come la casa di tutta la città.



