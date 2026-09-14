Mazara, Consiglio comunale urgente sulla definizione agevolata delle entrate

14/09/2026 10:55:00

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo torna a riunirsi con procedura d’urgenza. L’appuntamento è per oggi, lunedì 14 settembre, alle 11.30, nell’Aula consiliare “31 Marzo 1946” di via Carmine.

Una convocazione legata a una corsa contro il tempo: domani, infatti, scade il termine previsto per la definizione agevolata delle entrate comunali.

Un solo punto all’ordine del giorno

La seduta è stata convocata dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Di Liberti, con la determinazione numero 15 dell’11 settembre, protocollata dal Comune con il numero 82690.

L’assemblea sarà chiamata a discutere un unico argomento: la tutela delle posizioni attivate entro il termine del 15 settembre 2026, attraverso un’interpretazione autentica del regolamento comunale attualmente in vigore.

L’urgenza della convocazione deriva, dunque, dalla necessità di chiarire l’applicazione delle norme prima della scadenza, evitando incertezze per quanti abbiano già avviato la procedura entro il termine stabilito.

La documentazione relativa alla proposta è depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale ed è consultabile durante i normali orari d’ufficio.

Convocati consiglieri, Giunta e revisori

La convocazione è stata trasmessa ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori, al segretario generale, al Collegio dei revisori dei conti, ai dirigenti comunali e al comandante della Polizia municipale.

Sono stati informati anche l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e il prefetto di Trapani.

La seduta seguirà le procedure previste dal regolamento del Consiglio comunale. Qualora mancasse il numero legale, i lavori saranno sospesi per un’ora. Se anche alla ripresa non dovesse essere raggiunto il numero necessario, la riunione sarà rinviata a martedì 15 settembre, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno.



