Da Pantelleria alle saline di Trapani: giovane fenicottero salvato e rimesso in libertà

16/09/2026 13:24:00

Dallo Specchio di Venere alle saline di Trapani e Paceco, passando anche per un volo di linea. È il viaggio di un giovane fenicottero rosa recuperato in difficoltà a Pantelleria e successivamente rimesso in libertà grazie alla rete che coinvolge Corpo Forestale, volontari, Centro recupero fauna selvatica di Ficuzza e WWF.

Il fenicottero è stato recuperato allo Specchio di Venere da Anselmo Consolo, dell'Associazione Avamposto, nell'ambito della collaborazione con il Distaccamento Forestale di Pantelleria.

Dopo i primi controlli sulle sue condizioni, è stato organizzato il trasferimento dall'isola: il giovane esemplare ha raggiunto Trapani con un volo di linea ed è stato poi portato nella Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF Italia. Qui è tornato in libertà in un habitat adatto alla specie.

Perché i fenicotteri finiscono allo Specchio di Venere

Non è la prima volta che accade. Soprattutto gli esemplari più giovani, durante i loro spostamenti, raggiungono Pantelleria e scelgono lo Specchio di Venere come possibile area di sosta e alimentazione.

Le particolari condizioni ambientali del lago, però, possono creare difficoltà ai fenicotteri, rendendo necessario il loro recupero. Da anni opera una rete composta dal Distaccamento Forestale di Pantelleria, dal Centro di Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza, dall'Associazione Avamposto e dalla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco.

Quando le condizioni degli animali lo permettono, la destinazione finale sono proprio le saline trapanesi, uno degli habitat più importanti della Sicilia occidentale per il fenicottero rosa. Gli uccelli possono alimentarsi e sostare nell'area, trascorrervi anche l'inverno oppure unirsi agli stormi diretti verso altre zone del Mediterraneo.

Il 2026, l'anno della prima nidificazione nelle saline

La liberazione del giovane fenicottero assume un significato particolare perché arriva nell'anno in cui le Saline di Trapani e Paceco hanno registrato per la prima volta la nidificazione del fenicottero rosa.

Nel 2026, infatti, all'interno della riserva si è formata una colonia riproduttiva e sono nati i primi giovani: un evento senza precedenti nella storia dell'area protetta.

Il salvataggio del fenicottero arrivato da Pantelleria diventa così anche il racconto di una rete che attraversa la Sicilia occidentale: dal recupero di un animale in difficoltà fino al momento in cui può tornare a muoversi libero nel suo ambiente naturale.



