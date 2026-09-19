Trapani, “Senza Onore”: magistrati e investigatori a confronto sulla storia della mafia

19/09/2026 16:43:00

Una giornata dedicata alla memoria, alla cultura della legalità e alla riflessione sulla storia della mafia siciliana, é quella organizzata dall’Associazione Antiracket e Antiusura Trapani, che giovedì 24 settembre porterà nel territorio trapanese il giornalista e scrittore Enzo Mignosi, autore del libro "Senza Onore", 70 anni di mafia, intrighi, misteri, pubblicato da Edizioni Minerva.

L’iniziativa si articolerà in due momenti.

Il primo appuntamento è previsto alle 10 a Erice Vetta, nella Sala Convegni del Palazzo Sales, dove Mignosi incontrerà gli studenti dell’Istituto “Ignazio e Vincenzo Florio”.

Un confronto pensato per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di una storia che ha segnato profondamente la Sicilia e il territorio.

Nel pomeriggio l’iniziativa si sposterà a Trapani.

Alle 18, al Chiostro di San Domenico, è in programma la presentazione del volume, con un confronto che vedrà la partecipazione di figure con una lunga esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ad aprire i lavori sarà Maria Concetta Marino, vicepresidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura Trapani.

Tra gli interventi figurano Dino Petralia, già Procuratore generale di Reggio Calabria e già capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ignazio De Francisci, già Procuratore generale di Bologna, Rino Germaná, già questore di Piacenza, e Francesco Accordino, già capo della Squadra Omicidi di Palermo.

A leggere alcuni brani del libro sarà Giampiero Montanti.

"Senza Onore" affronta, già a partire dal titolo, sette decenni di mafia attraverso fatti, vicende, intrecci e misteri che hanno attraversato la storia italiana e siciliana.

La presentazione trapanese sarà quindi anche l'occasione per mettere a confronto il racconto giornalistico con la memoria e l'esperienza diretta di magistrati e investigatori che hanno ricoperto ruoli di primo piano.

L'Associazione Antiracket definisce l'appuntamento un momento di “cultura, memoria, riflessione e confronto civile” su un fenomeno che ha condizionato la storia del territorio.

L'iniziativa gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Trapani, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, come riportato nella locandina allegata al comunicato.

La giornata del 24 settembre, dunque, unirà il confronto con gli studenti alla presentazione pubblica del libro, con l'obiettivo di tenere insieme memoria storica e cultura della legalità.



