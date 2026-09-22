Ad ottobre torna il "Giorno del Dono", un mese dedicato alla solidarietà

22/09/2026 16:00:00

Studenti, enti non profit, Comuni, imprese e cittadini protagonisti della più grande festa italiana dedicata alla cultura del dono. Numerosi gli appuntamenti in programma tra Genova, Savona e Cuneo

La Liguria sarà protagonista del Giorno del Dono 2026, diventando la nuova Capitale Italiana del Dono. L’appuntamento, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), coinvolgerà nel mese di ottobre scuole, associazioni, enti del Terzo settore, istituzioni, imprese e cittadini in un calendario di iniziative dedicate alla solidarietà e alla cultura del dono.

Il progetto è realizzato dall’IID in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona, CELIVO – Centro di Servizio per il Volontariato di Genova, CSV POLIS Ponente Ligure Solidale, CSV Vivere Insieme La Spezia, Fondazione Comunitaria Savonese, BPER Banca e altri partner.

Un mese dedicato alla solidarietà

Ottobre è tradizionalmente il mese dedicato alla promozione della cultura del dono. In Liguria saranno numerose le iniziative pensate per raccontare l’impegno delle comunità locali e valorizzare le esperienze di solidarietà già presenti sul territorio.

Il Giorno del Dono è stato istituito dalla Legge 110/2015, che ha riconosciuto il 4 ottobre come giornata nazionale dedicata al dono e alla donazione in tutte le loro forme. Il progetto #DonoDay2026 punta a promuovere i valori della gratuità e del volontariato, considerati dall’IID elementi fondamentali per costruire una cultura condivisa del dono.

Il calendario degli appuntamenti

Il programma prenderà il via il 1° ottobre alle 14 a Genova, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, con la presentazione dei nuovi dati nazionali dell’Osservatorio sul dono contenuti nel rapporto 2026 Noi doniamo.

Il 6 ottobre a Savona sarà dedicata un’intera giornata al tema del dono, con una mattinata riservata alle scuole e un pomeriggio rivolto a istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva.

Il 13 ottobre, a partire dalle 9.30 al Teatro Verdi di Genova, è previsto l’appuntamento dedicato alle scuole e la premiazione del contest nazionale, con la partecipazione di istituti scolastici provenienti da diverse parti d’Italia.

Infine, il 14 ottobre alle 15, sempre nella Sala Trasparenza di Genova, si terranno le premiazioni dei contest #DonareMiDona Comuni e #DonareMiDona Non Profit, insieme alla presentazione dei dati dell’Osservatorio sul dono relativi alla Liguria.

Le scuole protagoniste

Un ruolo centrale sarà affidato alle scuole. Per l'edizione 2026 sono quasi 140 gli istituti iscritti al progetto. Al centro dell'iniziativa c'è il contest #DonareMiDona Scuole, attraverso il quale gli studenti possono raccontare il valore del dono con elaborati creativi, collegando educazione civica, impegno sociale e innovazione didattica.

Dal 2015 il progetto ha coinvolto oltre 140 mila studenti provenienti da quasi mille istituti, contribuendo alla crescita di una comunità educante impegnata nella diffusione della cultura della solidarietà.

La campagna social e i partner

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è la campagna social #DonareMiDona - Dona la tua storia, realizzata con E20BeRight e Sprint Italia e affidata alle testimonianze di diversi creator.

Tra i partecipanti figurano Richard Romagnoli, Anna Vernillo, Jury Livorati, Domenico Lamanna, Antonio Saccà, Federico Rognoni, Rebecca Bergonzi, Fabio Ranfi ed Elena Inversetti di Ma Che Razza di Umani, media partner del Giorno del Dono 2026.

Confermata anche la collaborazione con numerosi media partner, tra cui Avvenire, Famiglia Cristiana, ItaliaOggi, InBlu2000, TV2000 e RAI. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre anche Mediaset, La7 e Warner Bros Discovery trasmetteranno gratuitamente lo spot “Donare rende felici” dedicato al Giorno del Dono e alla Liguria Capitale del Dono.

Il sostegno alle nuove generazioni

Il progetto prevede inoltre numerose attività rivolte agli studenti. Tra le iniziative figurano workshop sull'inclusività, percorsi di coaching destinati a insegnanti e dirigenti scolastici, laboratori creativi e attività dedicate alla lettura e al dialogo.

Per la prima volta il Giorno del Dono collaborerà anche con la Fondazione Soffierà per un progetto destinato alle scuole aderenti, che si svilupperà durante l'anno scolastico 2026/2027.

Un appuntamento anche in Piemonte

Il programma non si limiterà alla Liguria. Il 16 ottobre a Cuneo, Fondazione CRC proporrà un appuntamento dedicato ai giovani e alle storie di dono del territorio, nell'ambito delle iniziative promosse per il Giorno del Dono.

L'obiettivo dell'edizione 2026 è dunque portare il tema del dono sempre più vicino alle comunità locali, valorizzando le esperienze già esistenti e favorendo la nascita di nuove iniziative di solidarietà.



