Il weekend dello sport trapanese: la Pallacanestro Marsala debutta in Serie C, le Arpie si fermano per la sosta

26/09/2026 11:00:00

È un fine settimana con diversi appuntamenti e novità per lo sport del territorio. Nel basket, la Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a vivere l’esordio nel campionato di Serie C con la trasferta sul parquet della Nova Basket Capo d’Orlando. Nella pallamano, invece, l’AC Life Style Handball Erice approfitta della sosta per gli impegni delle nazionali per lavorare in vista del prossimo appuntamento di campionato. A Mazara del Vallo, infine, entrano nel vivo i preparativi per la Strawoman 2026, manifestazione dedicata allo sport e alla prevenzione.

Basket, Marsala debutta in Serie C a Capo d’Orlando

La nuova stagione della Nuova Pallacanestro Marsala comincia subito con una trasferta impegnativa. Sabato 26 settembre i lilybetani saranno di scena al PalaTorre contro la Nova Basket Capo d’Orlando, nella prima giornata del campionato di Serie C 2026/2027.

Per la formazione guidata da coach Peppe Grillo sarà il primo vero banco di prova dopo il lavoro svolto durante la preparazione. Di fronte ci sarà una squadra organizzata e pronta a misurarsi con il nuovo campionato, ma Marsala arriva all’appuntamento con l’intenzione di mettere immediatamente in campo le proprie caratteristiche.

Il progetto della NPM punta soprattutto su un gruppo giovane, entusiasmo e qualità tecnica. Una formazione che vuole giocare un basket dinamico, fatto di movimento, velocità e intensità, cercando di costruire partita dopo partita un’identità precisa.

L’esordio esterno rappresenta quindi un test significativo per capire a che punto sia il percorso di crescita della squadra. L’obiettivo sarà partire con il giusto atteggiamento e con quella personalità necessaria per affrontare una stagione che si annuncia particolarmente interessante.

Nova Basket Capo d’Orlando-Nuova Pallacanestro Marsala

Serie C 2026/2027, prima giornata

Sabato 26 settembre, PalaTorre di Capo d’Orlando

****

Handball, le Arpie sfruttano la sosta per preparare la trasferta di Conversano

Dopo le prime due giornate del campionato di A1, l’AC Life Style Handball Erice si ferma per qualche giorno. Le Arpie sono reduci dal successo conquistato sabato scorso contro la Cellini Padova e hanno usufruito di quattro giorni di riposo, approfittando della sosta prevista nel prossimo fine settimana per gli impegni delle nazionali.

La squadra tornerà in campo sabato 3 ottobre, alle 15, sul campo del Conversano.

La classifica vede al momento Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago, Brixen Sudtirol e Sirio Toyota Teramo a quota 4 punti. Seguono Hac Germancar Nuoro, Conversano e Casalgrande Padana con 2 punti, mentre Cellini Padova, Leno, Mezzocorona, Alì-Best Espresso Mestrino, Securfox Ariosto Ferrara e Handball Trapani sono ancora ferme a quota zero.

Il lavoro delle Arpie riprende con un programma articolato. Dopo la doppia seduta di giovedì, la squadra proseguirà con una seduta pomeridiana venerdì e con un allenamento mattutino sabato.

«Contro Padova ci attendevamo una gara simile al derby della prima giornata, e così è andata», ha spiegato l’assistant-coach Bruno Tronelli. «Siamo soddisfatti per come la squadra ha interpretato i sessanta minuti di gioco, anche se sappiamo di dover migliorare sia in difesa che in attacco».

Tronelli ha sottolineato come il gruppo sia ancora nel pieno del proprio percorso di crescita, sia individuale sia collettivo, con il lavoro quotidiano destinato a essere determinante per trovare la migliore dimensione della squadra.

A dicembre la Supercoppa contro Salerno

Intanto è già stato fissato un altro appuntamento importante della stagione. Il Consiglio Federale ha assegnato alla Proger Cassano Magnago l’organizzazione del Supercoppa Day, in programma martedì 22 dicembre al Palazzetto dello Sport “Francesco Tacca”.

Nel femminile si riproporrà la sfida della scorsa stagione tra AC Life Style Handball Erice e Jomi Salerno. La gara è prevista alle 18.30.

Alle 20.30, invece, sarà la volta della sfida maschile tra Proger Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa.

****

Mazara, Letizia Sucameli madrina della Strawoman 2026

Dal parquet alla corsa, lo sport del territorio guarda anche a Mazara del Vallo, dove prosegue la preparazione della Strawoman 2026, la camminata in rosa che quest’anno raggiunge la quinta edizione.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre, alle 9.30, con partenza da Piazza della Repubblica. Mazara sarà l’unica tappa siciliana di un tour che coinvolge diverse città italiane.

La madrina dell’edizione 2026 sarà Letizia Sucameli, atleta mazarese e protagonista di numerosi eventi podistici, con un percorso sportivo accompagnato anche dall’impegno nel sociale.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo, si inserisce nel programma di iniziative legate a ottobre, mese dedicato alla prevenzione. A promuoverla è Pino Pomilia, testimonial LILT e presidente dell’Associazione Italiana “Antonella Pomilia”, realtà nata in memoria della sorella e impegnata nel campo della solidarietà, della sensibilizzazione e della prevenzione oncologica.

«Sono onorato e orgoglioso di annunciare Letizia Sucameli nel ruolo di madrina di questa nuova edizione», ha dichiarato Pomilia, spiegando che l’obiettivo è coinvolgere anche quest’anno associazioni, medici specialisti, istituzioni, donne e famiglie.

La Strawoman resta una corsa-camminata non competitiva e punta quindi soprattutto sulla partecipazione e sulla condivisione, unendo attività fisica, prevenzione e sensibilizzazione.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate presso Pomilia Sport, nelle sedi di via Mille di Quarto 11 e via Vittorio Veneto 177, a Mazara del Vallo.

Un programma, dunque, che mette insieme sport agonistico e partecipazione: dal debutto della NPM in Serie C alla pausa delle Arpie, fino alla camminata rosa di Mazara, il territorio continua a muoversi anche fuori dai grandi appuntamenti dei campionati.



