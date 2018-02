Marsala, la Cisl sollecita il completamento della chiesa di San Giovannello

06/02/2018 22:20:00

Sono passati anni da quando presero il via i lavori di messa in sicurezza e restauro dell'antica chiesa san Giovannello, al centro della via Andrea D'Anna a Marsala, se si considera che il cantiere è stato segnato da interruzioni e riprese, non sarà difficile comprendere come l'area sia diventata un ammasso di erbacce, spesso di spazzatura, lamiere logorate dalle intemperie e con la presenza di topi”.

A scriverlo in una nota rivolta all’amministrazione comunale di Marsala è Antonio Chirco responsabile Cisl Marsala per sollecitare il completamento dei lavori sull’antica chiesa di San Giovannello a. “Non comprendiamo lo stallo dei lavori, avevamo già segnalato nel mese di marzo del 2016 l'imbarazzante condizione in cui si ritrova un luogo con una sua storia, per non incorrere in ulteriore beffa di lavori incompleti, sollecitiamo un intervento fattivo e immediato del comune”