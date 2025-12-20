Stangata per il Marsala U19 dopo la rissa con il Montelepre. Il video

20/12/2025 14:21:00

Tre giornate a porte chiuse per il Marsala 1912 (Under 19), sei turni di squalifica per due calciatori e ammende per entrambe le società. Sono queste le decisioni del giudice sportivo dopo la gara tra Marsala 1912 e Montelepre U19, segnata da gravi episodi di violenza sugli spalti e sul terreno di gioco.

Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, la partita è stata momentaneamente sospesa al 31’ del primo tempo a causa di una maxi rissa in tribuna, che ha coinvolto le tifoserie di entrambe le squadre. L’interruzione è durata alcuni minuti, con i calciatori rimasti in campo, prima della ripresa regolare dell’incontro, poi conclusosi senza ulteriori stop.

I fatti più gravi si sono però verificati al termine della gara. Dopo il fischio finale, all’interno del terreno di gioco, il calciatore Salmero Ignacio Piantoni (Montelepre) ha colpito con un pugno violento al volto un avversario. Il calciatore del Marsala Federico Vento ha reagito colpendo a sua volta l’avversario, innescando una rissa generale che ha coinvolto quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre. A causa della confusione e della scarsa visibilità, l’arbitro non è riuscito a identificare tutti i partecipanti.

Sul posto sono intervenute Forze di Polizia e Carabinieri, che hanno ristabilito l’ordine e raccolto le testimonianze.

Alla luce degli episodi, il giudice sportivo ha inflitto sei giornate di squalifica a Piantoni e sei giornate di squalifica anche a Vento. Per responsabilità oggettiva dei propri sostenitori, sono state inoltre comminate ammende di 150 euro sia al Marsala 1912 sia al Montelepre.

Il provvedimento più pesante riguarda la società ospitante: il Marsala 1912 dovrà disputare tre gare interne a porte chiuse, accompagnate anche da un’ulteriore ammenda di 150 euro.



