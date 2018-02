Politiche: gli appuntamenti e le polemiche della campagna elettorale a Marsala e Trapani

14/02/2018 06:00:00

La campagna elettorale si è infuocata. Ci voleva Tp24.it per fare uscire l'animo vero delle coalizioni in campo.

Partiamo da sabato scorso. Il movimento Cinque Stelle presenta i candidati per il collegio di Trapani. Una di esse è Piera Aiello, testimone di giustizia, candidata per il collegio uninominale.

Non può essere fotografata, né ripresa. Ci atteniamo alle regole, facciamo una intervista inquadrando le mani. Chiediamo, ed è lecito farlo perché si tratta di una conferenza stampa, come farà, quando e se, sarà eletta.

Risponde che ci penserà dopo.

Debole come risposta. E questa testata giornalistica, che ha sempre manifestato ampio rispetto per tutti i candidati, cerca di andare a fondo per capire meglio: qui c'è in ballo il Paese Italia. I programmi di governo, e le persone che dovranno svilupparlo, devono, fin da subito, avere le idee chiare.

Gli slogan, i luoghi comuni o l'aggressività verbale non possono essere caratteristiche da portare in Palermento.

Non ci si candida a giocare a Risiko, ma a governare un Paese.

Il senatore grillino Maurizio Santangelo si schiera a spada tratta con la Aiello, che nessuno ha offeso ma, semmai, si è tentato di capire le ragioni “reali” di questa sua discesa in campo.

Ebbene, Santangelo, lo afferma sulla sua pagina Facebook, dice così: “Personalmente darò tutto me stesso per far sì che Piera Aiello possa riprendersi la sua identità in parlamento”.

Il gioco dei grillini è sempre lo stesso, spostare la macchina del fango sugli altri per coprire le loro magagne. Così conviene, meglio coprire rimborsopoli; Dessì, candidato al Senato a Latina, che ha una casa in affitto a 7 euro al mese ( trattasi di casa popolare). Si, Dessì quello che nel 2015 ha picchiato un ragazzo rumeno e tutto contento aveva scritto un post sui social. E il caso Corfiati? Luogo, Torino: escluso dalle liste perché la sua foto era presente su un sito di incontri per gay, compagnia a pagamento.

E allora via al partito dell'insulto, perchè a guardare dentro le proprie case è difficile, meglio vittime dei giornalisti che carnefici di se stessi. E che dire di tutti gli italiani che Alessandro Di Battista ha etichettato come “rincoglioniti”?.

Lo sa bene Matteo Renzi che ha dovuto arginare, senza riuscirci, tutta una serie di accuse più vicine alle fake news che alla verità biblica grillina.

I candidati sono in piena competizione, non si fermano e incontrano gli elettori.

Anna Maria Angileri, candidata per il Pd al collegio plurinominale Camera per Trapani-Bagheria-Monreale, ha una serie di incontri previsti in agenda. Si parlerà di sviluppo turistico ma anche di agricoltura e di infrastrutture nonché di rilancio del made in Italy: “Il governo Renzi e, in ultimo, quello Gentiloni hanno scommesso sull'agroalimentare, rilanciando tutto il settore. Nel programma del Pd c'è ampio spazio al manifesto delle 3A: Agricoltura, Ambiente, Alimentazione. Un manifesto che parte da una giusta retribuzione per gli agricoltori con l'attenzione all' ambiente: entro il 2025 il Pd vuole abbandonare l'utilizzo dei pesticidi.Una delle priorità del Partito Democratico è quella di approvare la legge contro il consumo del suolo per tutelare in nostri paesaggi”.

Paolo Ruggirello, candidato al Senato sia per il plurinominale che all'uninominale Sicilia occidentale, ha tenuto un incontro con esponenti del Movimento Federalista Europeo di Trapani, e ha aderito prontamente all’invito a sottoscrivere una dichiarazione d’impegno per un deciso avanzamento del processo di integrazione politica dell’Europa. Ruggirello si è detto disponibile a parlare di tali tematiche per una Europa più democratica e solidale: “ Il PD ha sempre fatto proprio il progetto

dell’Europa federale voluta a Ventotene da Altiero Spinelli, e d è importante che

sia ripreso al più presto il cammino verso gli Stati Uniti d’Europa”.

Questo pomeriggio il candidato Toni Scilla, per il collegio uninominale Senato, per la coalizione di centro destra in Sicilia occidentale, sarà a Custonaci con il settore agricolo per discutere le problematiche del piano di sviluppo rurale.

Venerdì, 16 febbraio, Tiziana Pugliesi, candidata per il collegio uninominale del centro destra a Trapani, inaugurerà ad Alcamo il comitato elettorale. L'appuntamento è in Viale Italia 110, alle 19.

Impegnata con una serie di incontri sul territorio è anche Francesca Intorcia, candidata per il collegio uninominale del centro destra a Mazara. La Intorcia ha già incontrato elettori dell'agrigentino affrontando le dinamiche dello sviluppo agricolo. Si sposterà verso il Belice durante questa settimana e sabato, invece inaugurerà il comitato a Mazara, in Corso Vittorio 134.

Presenzieranno il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, Vito Gangitano, presidente del consiglio di Mazara e Nicola Lisma candidato alla Camera dei Deputati con Noi con l'Italia-UDC.