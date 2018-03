Eccellenza, il punto sulla 26Â° giornata

12/03/2018 01:18:00

Secondo fine settimana di marzo, il primo con clima praticamente primaverile. In Eccellenza Sicilia girone A 2017/2018 si è giocato il 26° turno di campionato (11° del girone di ritorno) e come ci si aspettava le due "big" non hanno toppato: 4-0 della capolista Marsala al Kamarat e 4-0 del Licata al Mussomeli; chi incespica è invece il "terzo incomodo" Dattilo Noir che vicinissimo al grandissimo colpaccio sul campo della Nuova Città di Caccamo si fa rimontare nel finale su rigore. Ecco i risultati in dettaglio della 26° giornata:



Città di Casteldaccia – Alba Alcamo 0-4

Parmonval – Mazara 0-1

Marsala – Kamarat 4-0

Licata – Mussomeli 4-0

Nuova Città di Caccamo – Dattilo Noir 1-1

Canicattì – C.U.S. Palermo 1-0

Atletico Campofranco – Monreale 1-1

Pro Favara – Castelbuono 2-1





Solita scampagnata per la squadra che va a far visita al Casteldaccia: questa volta tocca all'Alcamo che ne fa quattro (autorete, Corso, Stassi, Lauricella) e timbra la matematica partecipazione all'Eccellenza 2018/2019. Al "Franco Lo Monaco" di Palermo crolla la Parmonval di mister Corrado Mutolo contro il Mazara del presidente Filippo Franzone: a decidere un match determinante in chiave playoff è la rete di Maltese in apertura di gara. Tutto facile per il Marsala di capitan Nagib Sekkoum che demolisce con quattro reti il giovanissimo Kamarat di mister Renato Maggio, costretto addirittura a schierare in porta un giocatore di movimento (il classe '01 Nocera); a segno vanno Candiano, Montalbano, Testa (su rigore) e Lo Coco. Semaforo verde anche per il Licata del presidente Danilo Scimonelli che risponde al Marsala con lo stesso punteggio contro il Mussomeli, mandando in gol per tre volte Cannavò e per una volta Almerares. Al "Nicasio Puccio" il Caccamo impone il pari al Dattilo: trapanesi in vantaggio al 25' grazie a una sfortunata autogol di Sardina, Giampietro Clemente però vince la propria battaglia personale con Grimaudo al 93' su calcio di rigore per l'1-1 definitivo che serve a poco per entrambe le squadre. Al "Carlotta Bordonaro" di Canicattì (Ag) i padroni di casa vincono per 1-0 contro il C.U.S. Palermo mantenendo accese le proprie chance di accesso ai playoff grazie al gol di Prestia. Fuochi pirotecnici a Campofranco (Cl) fra l' "Atletico" e il Monreale: in vantaggio gli ospiti nel primo tempo con il solito capitano Daniele Nuccio, i nisseni strappano il gol che vale il pareggio a pochi istanti dal triplice fischio con Azzara. Al Bruccoleri di Favara (Ag), infine, è la "Pro" ad aggiudicarsi un caldissimo spareggio contro il Castelbuono: finisce 2-1 con gol dell'allenatore-giocatore Gerlando Contino al 5', pareggio madonita su rigore alla mezz'ora con Saluto e rete decisiva ancora di Contino al 42'.



La Classifica:



Marsala 59

Licata 56

Dattilo Noir 54

Nuova Città di Caccamo 49

Mazara 49

Canicattì 47

Parmonval 44

Alba Alcamo 37

C.U.S. Palermo 32

Pro Favara 28

Kamarat 26

Mussomeli 24

Monreale 24

Atletico Campofranco 23

Castelbuono 22

Città di Casteldaccia 4#

#retrocesso in Promozione



Il prossimo turno (sabato 17 e domenica 18 marzo 2018, 27° giornata):



Mussomeli – Marsala

Kamarat – Atletico Campofranco

Monreale – Canicattì

Castelbuono – Città di Casteldaccia

Mazara – Licata

C.U.S. Palermo – Nuova Città di Caccamo

Alba Alcamo – Parmonval

Dattilo Noir – Pro Favara