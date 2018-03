Eccellenza, il punto sulla 27Â° giornata

19/03/2018 17:28:00

Terzo weekend di marzo, ultimo dell'inverno 2017/2018. In Eccellenza Sicilia girone A 2017/2018 si è giocato il 27° turno (12° del girone di ritorno), e nulla è cambiato in vetta: vincono in esterna la capolista Marsala sul campo del Mussomeli e l'inseguitrice Licata su quello del Mazara. Si stacca invece definitivamente il Dattilo Noir, sconfitto in casa dal Pro Favara. Ecco in dettaglio il 27° turno:



Castelbuono – Città di Casteldaccia 5-1

C.U.S. Palermo – Nuova Città di Caccamo 1-2

Alba Alcamo – Parmonval 1-1

Kamarat – Atletico Campofranco 1-1

Monreale – Canicattì 0-2

Mussomeli – Marsala 2-4

Mazara – Licata 0-3





Il Castelbuono di mister Salvo Sorci torna la vittoria e lo fa agevolmente nell'impegno casalingo contro il Casteldaccia, i primi due gol dell'incontro sono dei madoniti con Nomel e Di Maggio, con Di Cosimo che spaventa i locali prima dell'intervallo; nella ripresa Cuccia, Saluto e ancora Nomel firmano il 5-1. Grande vittoria esterna del Caccamo sul "Cus": vantaggio dei padroni di casa con Lala al 65', ci pensa poi G. Clemente a ribaltarla con un gol pazzesco al 75' ed un o su calcio di rigore all'80' che consente al Caccamo di portarsi a soli due punti dal Dattilo terzo. Al Catella di Alcamo (Tp) finisce 1-1 la sfida fra l' "Alba" e la Parmonval: in gol al 2' B. Messina per gli ospiti, all'86' pareggia Carovana per i bianconeri. A Cammarata (Ag) lo "spareggio" tra pericolanti fra Kamarat e Campofranco finisce 1-1: splendido gol di Vaccaro all'85', al 93' Spina sfrutta un errore difensivo degli avversari per ripristinare il pesante pareggio. Il Canicattì vince a Palermo sul campo del Monreale per 0-2 grazie alle reti nella ripresa di Cipolla e Desi. Il Marsala non stecca al Caltagirone, battendo 2-4 il Mussomeli con reti ospiti di Manfrè, Testa (rigore), Prezzabile e Montalbano inframezzate dai gol di Lentini e seguite da quello di Pirrotta. Nel big match del Vaccara il Licata tiene il passo dei lilibetani grazie ad un rotondo 0-3: palo in apertura di gara per gli ospiti con S. Maltese, ma il vantaggio lo trovano comunque gli ospiti con capitan Riccobono su punizione al 33'; nel finale di gara poi ci pensano Tumbarello e Cannavò ad arrotondare il punteggio.



La Classifica:



Marsala 62

Licata 59

Dattilo Noir 54

Nuova Città di Caccamo 52

Canicattì 50

Mazara 49

Parmonval 45

Alba Alcamo 38

C.U.S. Palermo 32

Pro Favara 31

Kamarat 27

Castelbuono 25

Monreale 24

Atletico Campofranco 24

Mussomeli 24

Città di Casteldaccia 4#

#retrocesso in Promozione



Il prossimo turno (sabato 7 e domenica 8 aprile 2018, 28° giornata):



Parmonval – Castelbuono

Città di Casteldaccia – Dattilo Noir

Canicattì – Kamarat

Marsala – Atletico Campofranco

Nuova Città di Caccamo – Monreale

Licata – Alba Alcamo

Mussomeli – Mazara

Pro Favara – C.U.S. Palermo