Trapani, un incontro “Lavoro al femminile: talento è professionalità”, le testimonianze...

25/03/2018 17:16:00

Domani lunedì 26 marzo dalle ore 9,30 all’Istituto comprensivo Giangiacomo Ciaccio Montalto di Trapani

Tenacia, talento, determinazione e forza d’animo. Sono le doti delle lavoratrici che ogni giorno si impegnano in settori professionali considerati prerogativa maschile come il comparto portuale, igiene ambientale, il marittimo e il settore elettrico.

A loro sarà dedicato l’incontro con gli studenti delle quarte e quinte classi di alcuni Istituti superiori della città nella sede dell’Istituto comprensivo Giangiacomo Ciaccio Montalto di Trapani in via Tunisi, 37 “Lavoro al femminile: talento è professionalità”, organizzato dalla Cisl Palermo Trapani, Fit Cisl, Flaei Cisl e Cisl Scuola, e che si terrà domani lunedì 26 marzo dalle ore 9,30 nell’aula magna della scuola. Obiettivo dell’incontro dunque, sarà quello di raccontare esperienze di lavoro di alcune figure professionali che solitamente si pensavano ‘al maschile’ e che oggi le donne svolgono nell’eccellenza con elevata professionalità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Amedeo Benigno segretariogenerale Fit Cisl Sicilia, Maria Caterina Peraino della segreteria regionale Flaei Cisl Sicilia, Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani. Seguiranno le testimonianze delle lavoratrici a partire dalla dirigente scolastica dell’Istituto Antonina Filingeri, seguirà Silvia Bongiorno, una delle due donne imprenditrici del comparto di Igiene Ambientale della Sicilia, (amministratore unico dell’Agesp), sempre per il settore la parola passerà ad Antonella Ferrarella che presta servizio come operatore ambientale al comune di Erice presso la Energetika ambiente. Si passerà al settore marittimo con il Tenente di Vascello Francesca Godino (capo del Demanio capitaneria di porto di Trapani che andrà presto a dirigere da comandante dell’Ufficio marittimo del porto di Grado in Friuli Venezia Giulia); Antonella La Luppa, la portuale addetta alle operazioni portuali a Palermo; Marianna La Rosa comandante di una delle unità navali della Caronte & tourist Isole minori;Marianna Prinzivalli tecnico dell’unità operativa E-distribuzione e da qualche giorno referente del filone verifiche a Trapani, e infine Matilde Nocerino direttore delle Risorse umane di E-Distribuzione.

Prevista anche la presenza del Comandante della Capitaneria di porto di Trapani Franco Maltese. A moderare sarà la responsabile del presidio Fit Cisl Trapani Rosanna Grimaudo e concluderà gli interventi il segretario Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. Durante la mattina ci saranno anche esibizioni degli studenti con musica e brani dedicati a personaggi del mondo dell’eccellenza femminile, quali Rita Levi di Montalcini e l’attivista e blogger pakistana Malala Yousafzai.. L’iniziativa mira anche ad illustrare alle studentesse e agli studenti, come e in che misura il mondo del lavoro sta cambiando garantendo pari opportunità e inclusività.