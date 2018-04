Pantelleria: Guardia Costiera, Istituzioni e cittadini puliscono i fondali marini

17/04/2018 08:00:00

Gomme di auto e camion, un motore marino, bidoni e sedie di plastica, diversi conglomerati cementizi inerti e due relitti affondanti nel porto nuovo.

Sono solo alcuni dei rifiuti recuperati nel mare di Pantelleria dalla Guardia Costiera che assieme al 3° Nucleo della Guardia Costiera di Messina, e con la partecipazione di cittadini volontari, Istituzioni e organizzazioni presenti sull’isola hanno concluso un’importante e complessa operazione per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino.

L’intervento di pulizia prosegue quello dello scorso anno che ha permesso la riqualificazione e messa in sicurezza dei fondali dei Porti di Pantelleria e Scauri, nonché degli approdi di Cala Tramontana, Cala Levante e Cala Gadir. Le operazioni di risanamento sono terminate domenica 15 Aprile.

Soddisfazione è stata espressa dal Comandante Peluso, per la risposta e la sensibilità dimostrata nei confronti dell’ecosistema marino. «Credo che sia stato raggiunto un significativo risultato frutto di un lavoro sinergico tra le Forze Armate e Forze di Polizia, unitamente alla popolazione e ai volontari della Protezione Civile per il rispetto del territorio isolano, luogo di incontri nel Mediterraneo» e continuando ha aggiunto

«l’intento di questa iniziativa è quello di sensibilizzare ogni singolo cittadino a compiere piccoli gesti per la tutela dell’ambiente ed invito tutti i fruitori del mare a prestare la massima attenzione astenendosi dal rilasciare in mare qualsiasi oggetto o materiale, dalle sigarette ai rifiuti più voluminosi come quelli recuperati in questi giorni» e concludendo «esprimo un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti gli uomini, le donne ed i bambini che con la loro partecipazione a questa giornata di tutela dell’ambiente marino e costiero hanno dimostrato grande sensibilità ed attenzione per il territorio».

La bonifica delle acque pantesche è stata molto sentita e partecipata sia da parte di gruppi di cittadini che si sono dedicati volontariamente, sia da parte delle diverse istituzioni quali il 7° Nucleo Comunicazioni e Radiolocalizzazioni, la locale Polizia Municipale, la Stazione Elicotteri della Marina Militare con due unità cinofile di salvataggio, un gruppo di volontari del Comando dell’Aeronautica Militare, la Protezione Civile e il gruppo degli scout.

Anche il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, senatore Gian Luca Galletti, presente sull’isola in occasione dell’insediamento del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha espresso parole di apprezzamento per quanto fatto per la tutela dell’ambiente.