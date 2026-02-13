Sezioni
Politica

Protagonisti
13/02/2026 09:13:00

A Marsala una conferenza sulla deontologia dell'avvocato in memoria di Danila Tranchida

“La deontologia come strumento fondante la professione dell’Avvocato” è il tema di una conferenza/incontro formativo organizzato dalla Camera penale di Marsala per domani 14 febbraio. L’incontro, come si sottolinea nella locandina, è “in memoria dell’Avv. Paola Danila Tranchida”, la giovane professionista marsalese prematuramente scomparsa lo scorso 22 novembre, destando tanto dolore e commozione non solo negli ambienti legali, ma in tutta la città. 

 

Relatori dell’incontro formativo, che si terrà nell’aula “Borsellino” del Tribunale di Marsala dalle 10 alle 13, saranno gli avvocati Enrico Sanseverino, in passato presidente del Consiglio dell’Ordine di Palermo, e Francesca Frusteri, presidente della Camera penale marsalese. A moderare sarà l’avvocato Giacomo Frazzitta.









