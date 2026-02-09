Giacomo Anastasi: "Obiettivo normalità, Petrosino riparte con progettazione e cantieri"

09/02/2026 06:00:00

Ospite de Il Volatore su RMC101, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi fa il punto sullo stato dell’amministrazione comunale, a partire da una premessa fondamentale: un ente ancora in dissesto finanziario. Dalla scelta di incontrare pubblicamente la cittadinanza al centro polivalente, alla necessità di riportare la politica fuori dalla logica della tifoseria, fino ai cantieri avviati, all’emergenza causata dal ciclone Harry e al Carnevale come momento identitario della comunità, Anastasi traccia il quadro di una cittadina che prova a tornare alla normalità partendo dalle basi.

Politica e confronto: “uscire dalla tifoseria”

Parlando dell’assemblea pubblica con i cittadini, il sindaco rivendica il valore del dialogo diretto in un’epoca dominata dai social. "La politica purtroppo viene sempre più ridotta a tifoseria. Sui social domina una logica binaria, da pollice su o pollice giù, da Gesù o Barabba, dove ogni forma di mediazione è saltata. Uno degli antidoti è creare spazi fisici di confronto, guardarsi negli occhi e restare in contatto con la cittadinanza."

L’assemblea cittadina come atto di responsabilità

L’incontro non come comizio, ma come momento di rendicontazione e ascolto. "L’assemblea aveva due obiettivi chiari: rendicontare alla cittadinanza quello che stiamo facendo, perché rendicontare significa essere responsabili e dare risposte, e avviare un percorso di confronto e condivisione, anche nelle differenze e nelle critiche, anzi incentivando le critiche."

Il valore del dissenso nella vita democratica

Una visione della politica lontana dall’unanimismo e dalla campagna elettorale permanente. "Sono cresciuto in un periodo in cui dominava il “mi consenta”, ma mi piaceva una battuta di un intellettuale che diceva: mi piacerebbe vivere in un posto dove chi governa dica “mi dissenta”. Per me un’assemblea pubblica è questo, non una campagna elettorale continua."

Il nodo centrale: il dissesto finanziario

Anastasi richiama alla realtà dei conti come chiave di lettura di ogni azione amministrativa. "Petrosino viene da una situazione economica e finanziaria estremamente delicata. Siamo in regime di dissesto e uscirne non è un intervento chirurgico: è un percorso lungo, perché i problemi sono strutturali e bisogna lavorare negli anni per risanarli."

Tornare alla normalità come obiettivo politico

Il lavoro sul bilancio e sul riequilibrio dei conti. "Abbiamo avviato questo percorso in modo difficile ma coraggioso. Oggi abbiamo un bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero e stiamo lavorando per riportare l’ente a una normalità contabile."

Cantieri e servizi nonostante il disavanzo

Dai conti in rosso agli interventi sul territorio. "Quando sono entrato in municipio il disavanzo era di meno venti milioni di euro. Nonostante questo abbiamo lavorato sulla progettazione e sulla cantierizzazione: scuole, servizi sociali, raccolta differenziata, nuovi asili nido con il PNRR, interventi sugli impianti sportivi e sulla rete idrica.»

Ciclone Harry e fragilità del territorio

Dall’emergenza alla riflessione strutturale. "Abbiamo stimato circa un milione e novecentomila euro di danni, soprattutto lungo la costa e nella zona del Biscione. Ma oltre l’emergenza c’è il tema dell’erosione delle coste e di come il territorio è stato gestito negli ultimi trent’anni."

Il Carnevale come identità di Petrosino

Una festa che è anche economia e socialità. "Il Carnevale di Petrosino è un grande motore culturale, sociale ed economico. Dietro c’è il lavoro di volontari, associazioni e carristi: è un’occasione di incontro, aggregazione e comunità."



