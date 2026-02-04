Petrosino: ecco come è andata l'assemblea pubblica promossa dal sindaco Anastasi

04/02/2026 07:00:00

Sala gremita domenica sera al Polivalente di Petrosino per l’assemblea pubblica promossa dal sindaco Giacomo Anastasi e dall’Amministrazione comunale. Un appuntamento molto partecipato che ha rappresentato un momento di confronto diretto con la cittadinanza sui principali temi che riguardano la vita amministrativa e sociale del Comune.

Dopo l’introduzione del presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, il sindaco Anastasi ha tracciato un ampio quadro della situazione dell’Ente, soffermandosi in particolare sulle condizioni finanziarie del Comune, ancora alle prese con la procedura di dissesto e con un percorso di risanamento graduale delle finanze pubbliche.

Tra gli argomenti affrontati anche la gestione della raccolta differenziata, il servizio idrico, e il lavoro di programmazione e progettazione che negli ultimi anni ha permesso di intercettare risorse economiche significative, consentendo l’avvio e l’apertura di diversi cantieri sul territorio comunale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle politiche sociali, con un focus sui servizi garantiti alla popolazione, sulle risorse messe in campo e sulle difficoltà che un ente locale spesso si trova ad affrontare in assenza di un adeguato supporto da parte degli altri livelli istituzionali.

“L’assemblea cittadina è un’occasione straordinaria di democrazia dal basso – ha dichiarato il sindaco Anastasi –. Abbiamo voluto creare uno spazio diretto di confronto e ascolto, uno spazio fisico in cui far emergere proposte, idee e anche critiche. In un tempo in cui il dibattito pubblico è spesso ridotto alla logica binaria dei social, avvertivo l’urgenza di alimentare la partecipazione in una logica di reciprocità”.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’iniziativa non resterà isolata: “È stata un’operazione riuscita. Continueremo, anche con altre forme, a promuovere dinamiche partecipative per fare cittadinanza attiva e coinvolgere sempre di più i cittadini nelle scelte della politica locale”.

All’assemblea hanno preso parte, oltre a numerosi cittadini, diversi consiglieri comunali, i componenti della Giunta e funzionari del Comune di Petrosino.



