Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/02/2026 07:00:00

Petrosino: ecco come è andata l'assemblea pubblica promossa dal sindaco Anastasi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/petrosino-ecco-come-e-andata-l-assemblea-pubblica-promossa-dal-sindaco-anastasi-450.jpg

Sala gremita domenica sera al Polivalente di Petrosino per l’assemblea pubblica promossa dal sindaco Giacomo Anastasi e dall’Amministrazione comunale. Un appuntamento molto partecipato che ha rappresentato un momento di confronto diretto con la cittadinanza sui principali temi che riguardano la vita amministrativa e sociale del Comune.

 

Dopo l’introduzione del presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, il sindaco Anastasi ha tracciato un ampio quadro della situazione dell’Ente, soffermandosi in particolare sulle condizioni finanziarie del Comune, ancora alle prese con la procedura di dissesto e con un percorso di risanamento graduale delle finanze pubbliche.

Tra gli argomenti affrontati anche la gestione della raccolta differenziata, il servizio idrico, e il lavoro di programmazione e progettazione che negli ultimi anni ha permesso di intercettare risorse economiche significative, consentendo l’avvio e l’apertura di diversi cantieri sul territorio comunale.

 

Ampio spazio è stato dedicato anche alle politiche sociali, con un focus sui servizi garantiti alla popolazione, sulle risorse messe in campo e sulle difficoltà che un ente locale spesso si trova ad affrontare in assenza di un adeguato supporto da parte degli altri livelli istituzionali.

“L’assemblea cittadina è un’occasione straordinaria di democrazia dal basso – ha dichiarato il sindaco Anastasi –. Abbiamo voluto creare uno spazio diretto di confronto e ascolto, uno spazio fisico in cui far emergere proposte, idee e anche critiche. In un tempo in cui il dibattito pubblico è spesso ridotto alla logica binaria dei social, avvertivo l’urgenza di alimentare la partecipazione in una logica di reciprocità”.

 

Il primo cittadino ha sottolineato come l’iniziativa non resterà isolata: “È stata un’operazione riuscita. Continueremo, anche con altre forme, a promuovere dinamiche partecipative per fare cittadinanza attiva e coinvolgere sempre di più i cittadini nelle scelte della politica locale”.

All’assemblea hanno preso parte, oltre a numerosi cittadini, diversi consiglieri comunali, i componenti della Giunta e funzionari del Comune di Petrosino.









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo