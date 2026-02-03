Capitale italiana del Mare 2026, Castelvetrano-Selinunte ammessa alla candidatura

03/02/2026 16:00:00

Castelvetrano-Selinunte è ufficialmente ammessa alla candidatura per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. L’ok è arrivato dal Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare – Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha comunicato al Comune l’ammissibilità del progetto “Castelvetrano–Selinunte. Mare di Civiltà”.

Si tratta di un passaggio formale ma decisivo, che certifica la qualità della proposta progettuale approvata con Delibera di Giunta Comunale del 19 gennaio 2026, fortemente sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lentini. Il progetto si fonda su una visione integrata che lega mare, cultura, sostenibilità ambientale, identità territoriale e sviluppo economico.

Con Selinunte e il borgo di Marinella, Castelvetrano entra così a pieno titolo tra le città ammesse alla selezione nazionale. La competizione coinvolge sette realtà siciliane e mette in palio un finanziamento di un milione di euro per la città che otterrà il riconoscimento.

Un risultato che premia il lavoro amministrativo e la capacità di programmazione dell’ente, ma che soprattutto valorizza la centralità strategica del territorio di Castelvetrano-Selinunte nel rapporto tra le civiltà del Mediterraneo e le sfide di un futuro sostenibile.



