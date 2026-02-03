Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
03/02/2026 16:00:00

Capitale italiana del Mare 2026, Castelvetrano-Selinunte ammessa alla candidatura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/capitale-italiana-del-mare-2026-castelvetrano-selinunte-ammessa-alla-candidatura-450.png

Castelvetrano-Selinunte è ufficialmente ammessa alla candidatura per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. L’ok è arrivato dal Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare – Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha comunicato al Comune l’ammissibilità del progetto “Castelvetrano–Selinunte. Mare di Civiltà”.

 

Si tratta di un passaggio formale ma decisivo, che certifica la qualità della proposta progettuale approvata con Delibera di Giunta Comunale del 19 gennaio 2026, fortemente sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lentini. Il progetto si fonda su una visione integrata che lega mare, cultura, sostenibilità ambientale, identità territoriale e sviluppo economico.

 

Con Selinunte e il borgo di Marinella, Castelvetrano entra così a pieno titolo tra le città ammesse alla selezione nazionale. La competizione coinvolge sette realtà siciliane e mette in palio un finanziamento di un milione di euro per la città che otterrà il riconoscimento.

Un risultato che premia il lavoro amministrativo e la capacità di programmazione dell’ente, ma che soprattutto valorizza la centralità strategica del territorio di Castelvetrano-Selinunte nel rapporto tra le civiltà del Mediterraneo e le sfide di un futuro sostenibile.



Dai Comuni | 2026-02-03 00:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/il-dolore-a-mazara-per-la-morte-di-maria-rita-parsi-250.jpg

Il dolore a Mazara per la morte di Maria Rita Parsi

Esprimo a nome della Città di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, apprezzata psicoterapeuta di fama internazionale venuta a mancare stamani. Con la Fondazione Movimento Bambino e...







Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo