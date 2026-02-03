Il dolore a Mazara per la morte di Maria Rita Parsi
Esprimo a nome della Città di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, apprezzata psicoterapeuta di fama internazionale venuta a mancare stamani. Con la Fondazione Movimento Bambino e l'Associazione Maria Santissima del Paradiso onlus ha realizzato negli anni passati numerosi progetti ed incontri a Mazara del Vallo, di cui era cittadina onoraria. Con la scomparsa della professoressa Parsi il mondo accademico, scientifico e le organizzazioni internazionali e nazionali a tutela dell'infanzia perdono una delle protagoniste più apprezzate, che si era legata profondamente alla Città di Mazara del Vallo>>.
Con queste parole il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci esprime il cordoglio della comunità mazarese, appresa la notizia che stamani all'età di 78 anni è venuta a mancare la professoressa Maria Rita Parsi.
