Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
03/02/2026 00:09:00

Il dolore a Mazara per la morte di Maria Rita Parsi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/il-dolore-a-mazara-per-la-morte-di-maria-rita-parsi-450.jpg

Esprimo a nome della Città di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, apprezzata psicoterapeuta di fama internazionale venuta a mancare stamani. Con la Fondazione Movimento Bambino e l'Associazione Maria Santissima del Paradiso onlus ha realizzato negli anni passati numerosi progetti ed incontri a Mazara del Vallo, di cui era cittadina onoraria. Con la scomparsa della professoressa Parsi il mondo accademico, scientifico e le organizzazioni internazionali e nazionali a tutela dell'infanzia perdono una delle protagoniste più apprezzate, che si era legata profondamente alla Città di Mazara del Vallo>>.

 

Con queste parole il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci esprime il cordoglio della comunità mazarese, appresa la notizia che stamani all'età di 78 anni è venuta a mancare la professoressa Maria Rita Parsi.

 



Dai Comuni | 2026-02-03 00:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/il-dolore-a-mazara-per-la-morte-di-maria-rita-parsi-250.jpg

Il dolore a Mazara per la morte di Maria Rita Parsi

Esprimo a nome della Città di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, apprezzata psicoterapeuta di fama internazionale venuta a mancare stamani. Con la Fondazione Movimento Bambino e...

Dai Comuni | 2026-02-02 23:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/a-mazara-apre-la-nuova-sede-dell-urp-250.jpg

A Mazara apre la nuova sede dell'Urp

Martedì 3 febbraio sarà aperta la nuova sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mazara del Vallo, che è ubicata nei locali comunali di via Carmine n. 6 adiacenti l'Aula Consiliare. Alle ore 9...







Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo