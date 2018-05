Marsala, uomo si butta sotto un treno dal cavalcavia di Via degli Atleti

12/05/2018 09:03:00

10,00 - Avrebbe dichiarato agli stessi soccorritori del 118 le intenzioni di farla finita, l'uomo che questa mattina si è buttato dal cavalcavia di via degli Atleti, a Marsala. I soccorritori arrivati sui binari hanno avuto difficoltà a trasportare il ferito in strada, dove li attendeva l'ambulanza, vista la parte scoscesa che delimita le rotaie. Allora il ferito è stato trasportato in treno. Lo stesso treno che stava per metterlo sotto lo ha trasportato fino in stazione a Marsala, lì ad attendere un'ambulanza che poi ha trasferito l'uomo al pronto soccorso di Marsala.

9,00 - Un uomo è caduto giù dal cavalcavia di Via degli Altleti oggi a Marsala. L'incidente è avvenuto intorno alle otto di questa mattina. Non è chiaro come possa essere successo, tant'è che ancora non si è capito se sia stato un incidente o se l'uomo, dall'apparente età di cinquanta anni circa, abbia volontariamente scavalcato la protezione e il muretto e si sia buttato giù.

L'uomo, gravemente ferito, è stato soccorso dai vigili del fuoco, che hanno anche transennato la zona, e dal personale del 118, arrivato sul posto con un'ambulanza e che lo ha trasportato al pronto soccorso del Paolo Borsellino.

Secondo alcune testimonianze giunte alla redazione di Tp24.it, l'uomo in realtà voleva buttarsi sotto un treno in corsa, che passa proprio sotto il cavalcavia, ma non è riuscito nel suo intento, perché il macchinista ha fermato in tempo il mezzo.