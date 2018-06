Trapani, Pino Aceto nominato coordinatore provinciale Anpas Sicilia

29/06/2018 16:15:00

Nella riunione che si è tenuta, domenica diciassette giugno 2018, nei locali della pubblica assistenza “Il Soccorso” di Trapani, presieduta da Lorenzo Colaleo (Presidente di Anpas Sicilia), è stato nominato - Coordinatore Provinciale di Anpas Sicilia - Pino Aceto, già Dirigente de “Il Soccorso”.

Compito del coordinatore, che rappresenta ed armonizza le cinque associazioni operanti sul territorio provinciale (le pubbliche assistenze “Il Soccorso”, “Paceco Soccorso”, “Soccorso Alcamo”,” La Provvidenza”, ed “Angeli per la Vita”) sarà quello di promuovere la “cittadinanza attiva” nonché la diffusione di saperi e di esperienze vissute come patrimonio da condividere con il territorio d’appartenenza.

Il coordinamento provinciale (composto dai presidenti delle associazioni o dai loro delegati), si riunisce periodicamente con l’obiettivo di unire le pubbliche assistenze, presenti sul territorio trapanese, per una più efficace ed efficiente collaborazione, promuovendo gli ideali di Anpas, il sentirsi parte attiva ed integrante di un movimento nonché l’importanza di far rete non soltanto con le altre realtà territoriali ma anche con gli enti locali.

Il coordinamento provinciale, ad oggi, può contare sulla disponibilità di circa quattrocentocinquanta volontari (colonne portanti di tutta la struttura) nonché su mezzi di soccorso (circa trenta autovetture per servizi sociali, sedici ambulanze, quattro veicoli fuoristrada, cinque automediche), veicoli speciali (trasporto disabili, pulmini nove posti, mezzi pesanti di protezione civile, moduli antincendio boschivo) e tre tende autogonfiabili.

I settori d’intervento sono i servizi socio-assistenziali, l’emergenza/urgenza, l’eccedenza 118, trasporto sangue, la protezione civile, il trasporto pazienti emodializzati, la formazione e la comunicazione.

“Punteremo al rafforzamento della rete in tutta la provincia - dice Pino Aceto - cercando d’essere portavoce delle esigenze di un territorio in continua evoluzione. Sarà nostro compito coinvolgere un numero, sempre più crescente, di cittadini che possano condividere i valori e gli ideali del nostro movimento nonché l’importanza dell’essere “cittadino attivo”.

Desidero ringraziare Lorenzo Colaleo, per la stima e la fiducia che da sempre mi ha dimostrato, Rosy Milazzo (coordinatore provinciale uscente) Enzo Angileri, Peppe Lipari e Giovanni Cimino che mi affiancheranno durante questa nuova avventura”.