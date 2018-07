Meteo. Caldo torrido oggi e domani in provincia di Trapani

04/07/2018 07:10:00

Farà molto caldo oggi e domani in Sicilia, e in particolare in provincia di Trapani. Temperature che oggi raggiungeranno un picco di 34 gradi, con il tasso d'umidità che farà schizzare la temperatura percepita a 37 gradi. Giorni di afa quindi che si consiglia di affrontare idratandosi molto. Temperature che torneranno poco sotto i 30 gradi da venerdì. Ecco le previsioni.

Mercoledì, 4 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4500 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì, 5 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.