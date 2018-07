Eccellenza, Mazara calcio. Due frecce a centrocampo per Tarantino: ecco Lamia e Settecase

10/07/2018 02:00:00

Il Mazara ufficializza Lamia.

La società Mazara calcio comunica di avere raggiunto l’accordo con il centrocampista Claudio Lamia, classe '84, di Trapani, proveniente dal Dattilo Noir. Lamia, giocatore di grande esperienza, un gladiatore del centrocampo, instancabile e pieno di motivazione, è cresciuto nelle giovanili del Trapani (C-2), poi ha indossato per 4 anni la maglia della Folgore di Castelvetrano, vincendo un campionato di Eccellenza e militando in Serie D con la squadra selinuntina. Ha giocato nell’Adrano (Serie D), in Puglia nel Maglie (Serie D), in Molise nel Campobasso (Serie D), nelle Marche con il Fabriano (Ecc.) e Cingolana (Ecc.). In Sicilia ha giocato nel Riviera Marmi (Ecc.), Paceco (Ecc.), Giarre (Ecc.) e lo scorso campionato nel Dattilo dove ha disputato i play-off. La società mazarese a breve presenterà altri nomi di grosso calibro!

(Nella foto da sinistra: il Club Manager Lillo Maggio, Claudio Lamia e il Team Manager Beniamino Monteverde)

Settecase si aggrega per un anno al Mazara.

La società Mazara calcio inarrestabile sul mercato! La dirigenza canarina comunica l’avvenuto tesseramento del forte esterno d’attacco palermitano, Michele Settecase, classe '87, alto 1.80 proveniente dal Partinico dove ha vinto il campionato di promozione, il suo bottino reti della scorsa stagione: 14 Goal. In passato ha militato nelle giovanili della Panormus, a 18 anni veste la maglia gialloblu proprio del Mazara (Ecc.), Pisa (C-1) che lo gira in prestito al Cascina (Serie D), Alcamo (Serie D), Siracusa (Serie D), Hinterreggio (vince il campionato di Ecc.), Valle Grecanica (Serie D), Leonfortese (Serie D), Licata (Ecc.), Canicatti (Vince il campionato di Promozione), Sersale (Ecc.), Partinico (Prom.).