Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
16/12/2025 10:25:00

Sport: Comunicato Stampa Ufficiale della società Paceco Calcio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765877528-0-sport-comunicato-stampa-ufficiale-della-societa-paceco-calcio.jpg

A riguardo gli avvenimenti di domenica scorsa accaduti nel dopo partita Paceco Calcio contro Virtus Strasatti riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della società pacecota, da questa stagione sportiva costituita, le cui dichiarazioni sono integralmente sotto riportate:

Il Paceco Calcio esprime la sua più profonda condanna per l’episodio di violenza verificatosi al termine della partita di Terza Categoria Paceco Calcio / Virtus Strasatti 2025. La Società intende dissociarsi con la massima fermezza dal comportamento tenuto dal proprio tesserato, nessuna provocazione verbale o fisica può giustificare l’episodio accaduto anche come reazione di legittima difesa. Tali atteggiamenti, sbagliati da entrambe le parti, sono totalmente estranei ai valori di lealtà sportiva, rispetto e sana competizione che da sempre dovrebbero essere la base di ogni manifestazione calcistica.
La società, il tesserato coinvolto ed il capitano si scusano nuovamente con la Virtus Strasatti, con il suo allenatore, i tifosi presenti e l'intera comunità sportiva per l'immagine negativa offerta in chiusura di gara. La società cara al Presidente Chirco ha sospeso il proprio tesserato in attesa dell’esito degli organi competenti federali e delle autorità intervenute che giudicheranno sui fatti. Nel frattempo la società Paceco Calcio diffida chiunque a dichiarazioni o interviste lesive della propria immagine. Ribadiamo il nostro impegno a promuovere un ambiente sportivo positivo e rispettoso, e agiremo con la massima severità affinché episodi di tale gravità non possano mai più ripetersi.

Ufficio stampa Paceco Calcio









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...