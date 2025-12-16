Sport: Comunicato Stampa Ufficiale della società Paceco Calcio

16/12/2025 10:25:00

A riguardo gli avvenimenti di domenica scorsa accaduti nel dopo partita Paceco Calcio contro Virtus Strasatti riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della società pacecota, da questa stagione sportiva costituita, le cui dichiarazioni sono integralmente sotto riportate:

Il Paceco Calcio esprime la sua più profonda condanna per l’episodio di violenza verificatosi al termine della partita di Terza Categoria Paceco Calcio / Virtus Strasatti 2025. La Società intende dissociarsi con la massima fermezza dal comportamento tenuto dal proprio tesserato, nessuna provocazione verbale o fisica può giustificare l’episodio accaduto anche come reazione di legittima difesa. Tali atteggiamenti, sbagliati da entrambe le parti, sono totalmente estranei ai valori di lealtà sportiva, rispetto e sana competizione che da sempre dovrebbero essere la base di ogni manifestazione calcistica.

La società, il tesserato coinvolto ed il capitano si scusano nuovamente con la Virtus Strasatti, con il suo allenatore, i tifosi presenti e l'intera comunità sportiva per l'immagine negativa offerta in chiusura di gara. La società cara al Presidente Chirco ha sospeso il proprio tesserato in attesa dell’esito degli organi competenti federali e delle autorità intervenute che giudicheranno sui fatti. Nel frattempo la società Paceco Calcio diffida chiunque a dichiarazioni o interviste lesive della propria immagine. Ribadiamo il nostro impegno a promuovere un ambiente sportivo positivo e rispettoso, e agiremo con la massima severità affinché episodi di tale gravità non possano mai più ripetersi.

Ufficio stampa Paceco Calcio



