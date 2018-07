Birgi, nuove tensioni: riunione dei Sindaci e tanta disorganizzazione

10/07/2018 06:20:00

13,00 - Tanta disorganizzazione sotto i cieli di Birgi. Alle 12 e 30 era convocata una conferenza stampa in aeroporto, a Birgi, per fare il punto della situazione sul destino dell'aeroporto. Ebbene, all'aeroporto nessuno sa niente, i Sindaci, che erano stati convocati dal Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, non ci sono. E non c'è nemmeno lui. Sono le tredici e c'è solo tanto imbarazzo... Non si capisce, insomma, per cosa abbiano invitato la stampa, per parlare con chi e di cosa. Una vicenda che la dice lunga su come vengono trattate questioni così serie...

12,00 - 31 milioni di euro: sono i fondi nazionali previsti per gli aeroporti di Trapani e Comiso, soldi che la Regione Siciliana rischia di perdere. E' una delle novità emerse sul fronte "Salviamo Birgi". Per spingere gli aeroporti di Trapani e Comiso erano pronti 31 milioni di fondi nazionali. Ma da quasi un anno la Regione non riesce neppure a programmarli e ora rischia di perderli.

I 31 milioni rientrano fra i fondi di Sviluppo e coesione e sono destinati alla cosiddetta insularità. Servono per trovare compagnie aeree che a costi contenuti assicurino i collegamenti da e per l’Isola.

Cliccando qui maggiori info.

08,00 - Incontro questa mattina per parlare delle sorti dell' aeroporto di Birgi. Una riunione voluta dal sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo e da quelli che aderiscono all'accordo di co-marketing, aperta anche a tutti gli altri primi cittadini della provincia.

I sindaci si incontreranno nei locali della stazione aeroportuale con il presidente della Airgest, Paolo Angius. L'incontro è stato indetto anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci che ha fatto capire che la stessa Regione non stanziera' fondi per lo sviluppo degli aeroporti minori e in particolare per Birgi e Comiso.

"C'è viva preoccupazione per le sorti del nostro aeroporto - sottolinea il Sindaco Di Girolamo. Le notizie che giungono dalla Regione e in particolare dal massimo esponente non sono tranquillizzanti. Incontreremo il Presidente Angius è stabiliremo come agire. È evidente che ci hanno fatto perdere tanto tempo e che sono passati diversi mesi da quando si è discusso dell'aereoporto nella quarta commissione di palazzo d'Orleans. L' aereoporto è fondamentale per lo sviluppo turistico e socio-economico della nostra provincia"

Le preoccupazioni dei Sindaci nascono anche dalla riunione di ieri. I vertici dei sei aeroporti siciliani hanno manifestato interesse verso la proposta del governo regionale di creare solamente due società, una orientale e una occidentale, per la gestione degli scali di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

"Ritornando ai fatti e per chiarire interpretazioni varie, oltre alle già confermata volontà di creare due cabine di regia, uno per la Sicilia Occidentale (per gli aeroporti di Palermo, Trapani, Pantelleria e Lampedusa) e uno per quella orientale (Catania e Comiso), per poi arrivare nel lungo termine ad un coinvolgimento dei privati che consentirebbe con le regole del mercato di non gravare più sulla spesa pubblica, il presidente della Regione Nello Musumeci conferma la volontà di ricapitalizzare la partecipata Airgest (già stanziate somme in finanziaria" annuncia l'Avv. Vincenzo Maltese, presidente dell'Osservatorio per la Legalità e componente dell'ufficio legale regionale dell'Associazione di consumatori Codici che sta seguendo l'evolversi delle fasi riguardanti la questione dell'aeroporto V.Florio di Birgi. Soprattutto adesso bisognerà accelerare per il Bando di promozione territoriale (co marketing) la cui bozza è già in Commissione e non appena esitata favorevolmente tornerà in Assessorato per la redazione e pubblicazione del decreto.

Per l'ex consulente del presidente Musumeci, adesso la scommessa sarà proprio quella di pressare gli uffici per la pubblicazione definitiva del bando e il trasferimento delle risorse stanziate per attuare il piano di promozione territoriale.

"Questo l'impegno nel breve termine e su questo ci sono garanzie in tal senso. Noi dal canto nostro continueremo a monitorare ogni giorno la situazione, conclude l'Avv. Vincenzo Maltese, e sono certo che sia Airgest che i nostri rappresentanti eletti alla Regione garantiranno la massima attenzione per quella che ormai è una vera corsa contro il tempo".