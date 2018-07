Prevenzione per i dipendenti pubblici, a Marsala il progetto "L'Asp va in ufficio"

19/07/2018 20:20:00

E' stato presentato, mercoledì 18 luglio, presso il Tribunale di Marsala il progetto “L'ASP va in ufficio”.

L'idea di una seria ed efficacia prevenzione cardiovascolare, per i dipendenti della pubblica amministrazione, è venuta al dottore Gaspare Rubino, primario di cardiologia all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, e alla dottoressa Maria Antonietta Scarpitta diabetologa presso il reparto del nosocomio cittadino.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare i dipendenti pubblici ad un migliore stile di vita unitamente all'alimentazione, così da prevenire le malattie cardiologiche e cardiovascolari.

I fattori come l'età, il sesso e la familiarità incidono e non sono modificabili, ecco perchè è necessario tenere a mente delle buone regole comportamentali e ovviamente applicarle.

Più si va avanti con l'età maggiore sarà il rischio cardiovascolare, bisognerà tenere conto della familiarità: se c'è un parente prossimo che ha avuto un infarto prima dei 55 anni di età c'è una probabilità maggiore dell'insorgenza della malattia.

Per questo, hanno ribadito i medici relatori del progetto, è necessario smettere di fumare se si fuma, tenere sotto controllo il peso corporeo con una alimentazione povera di grassi, l'eventuale condizione di diabete ovvero di colesterolo.

Tanti i lavoratori del Tribunale di Marsala che hanno assistito alla presentazione del progetto.

Il dirigente generale amministrativo del Tribunale e della Procura di Marsala, Fabio Maiani, ha aperto le porte del luogo di lavoro, una iniziativa lodevole per prevenire eventuali casi cardiovascolari.

A questo primo appuntamento seguirà un calendario di incontri, i dipendenti effettueranno dei test compilando un questionario, se si dovesse ravvisare la necessità si passerà ad uno screening più approfondito in ospedale.

Entrambi i medici, Rubino e Scarpitta, hanno voluto sottolineare come sia importante che si abbia un corretto stile di vita e una sana alimentazione non carica di grassi e di zuccheri, evitando la sedentarietà e preferendo le lunghe passeggiate.

Bandito il fumo che nuoce fortemente alla salute, concesso il bicchiere di vino rosso a tavola.

La dottoressa Scarpitta ha sottolineato come oggi il diabete rappresenta, per numero di malati, un terzo Stato, troppi i bambini che mangiano confusamente ogni sorta di dolciume, alla merenda del pane olio e pomodoro si è sostituita la merendina carica di grassi e calorie.

Le malattie cardiovascolari sono molto diffuse, rappresenano il 44% dei casi di decesso, colpite ne sono anche le donne.

Per tutti vale la regola di chiamare subito il 118 se si avverte un dolore costante che compromette la forza fisica non collegato al respiro.

L'ASP di Trapani è la prima ASP della Sicilia che si intesta questo progetto rivolgendosi al settore della pubblica amministrazione, tenendo conto dello stile di vita sedentario del dipendente.