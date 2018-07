Rifiuti, nasce il Club dei Comuni Ecocampioni. Alcamo, Marsala e Santa Ninfa tra i soci

27/07/2018 12:10:00

Ci sono anche i Comuni di Alcamo, Marsala e Santa Ninfa tra i 22 Comuni virtuosi fondatori del Club dei Comuni Ecocampioni della Sicilia costituito da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo di Imballaggi a base cellulosica, con la collaborazione di Regione Sicilia, per promuovere le best practice dell’Isola nella gestione della raccolta di carta e cartone.

Il Club dei Comuni EcoCampioni della Sicilia riunisce i Comuni siciliani in convenzione con Comieco distintisi per i loro risultati di eccellenza nella raccolta differenziata di carta e cartone e che abbiano rispettato i requisiti di ammissione concordati, in particolare: una raccolta differenziata complessiva superiore al 45%, un pro-capite di raccolta di carta e cartone di almeno 40 kg annui e il raggiungimento della 1° fascia in termini di qualità.

I 22 fondatori del Club siciliano: Alcamo (Trapani), Balestrate (Palermo), Butera (Caltanissetta), Castrofilippo (Agrigento), Cinisi (Palermo), Giardinello (Palermo), Marsala (Trapani), Mazzarino (Caltanissetta), Piedimonte Etneo (Catania), Raffadali (Agrigento), Realmonte (Agrigento), Roccafiorita (Messina), Sambuca di Sicilia (Agrigento), San Pietro Clarenza (Catania), Santa Margherita di Belice (Agrigento), Santa Ninfa (Trapani), Santa Teresa di Riva (Messina), Siculiana (Agrigento), Terrasini (Palermo), Viagrande (Catania), Villafranca Tirrena (Messina), Zafferana Etnea (Catania).

"Siamo lieti di inaugurare oggi la sezione siciliana del Club dei Comuni EcoCampioni, un progetto lanciato 11 anni fa da Comieco che raggruppa già 105 Comuni in Campania, Puglia, Sardegna, Abruzzo e Calabria - ha dichiarato Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - I 22 Comuni siciliani coinvolti nella fondazione Club siciliano rappresentano il 5% della popolazione dell’Isola ma, da soli, producono risultati estremamente positivi. Nel 2017 la raccolta differenziata di carta e cartone in questi Comuni, oltre 10mila tonnellate, copre quasi il 10% della raccolta totale della Regione con un pro-capite di oltre 40 kg/abitante, più del doppio della media regionale, 22 kg/abitante, e sempre più vicino alla media nazionale di 54 kg/abitante".

"Sosteniamo tutti quei Comuni - spiega Alberto Pierobon, assessore regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità - che attraverso gli ottimi risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata di carta e cartone, rappresentano degli esempi virtuosi in materia di gestione del ciclo dei rifiuti per l'intera Regione. Questo prestigioso riconoscimento deve fungere da stimolo per continuare a intraprendere quel percorso di cambiamento che i cittadini siciliani invocano ormai da troppo tempo".



IL SINDACO DI ALCAMO SURDI ALLA PRESENTAZIONE - Alla presentazione a Palazzo Ciampoli a Taormina, c'era anche il sindaco di Alcamo Domenico Surdi: “il nostro Comune è fra i comuni siciliani all’avanguardia per la raccolta differenziata e, nello specifico abbiamo raggiunto risultati di eccellenza per quanto riguarda la carta ed il cartone: il risultato raggiunto ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio e di più”.



Alla conferenza di presentazione di Taormina, sono intervenuti Salvo Cocina, dirigente generale dell’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione che ha parlato su “I dati della raccolta differenziata”; Roberto Di Molfetta, responsabile riciclo e recupero Comieco, “Il club degli EcoCampioni in Sicilia, requisiti e opportunità per i partecipanti”, mentre le conclusioni della conferenza sono state affidate ad Alberto Pierobon, Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità; a coordinare i lavori, Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco.

L’obiettivo del Club (organismo aperto ai Comuni interessati che devono rispettare 10 buone regole per raggiungere gli standard quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata di carta e cartone) è diffondere le buone pratiche della raccolta differenziata di carta e cartone, promuovendo l’esperienza delle amministrazioni che vantano risultati di eccellenza e rendendole protagoniste di un percorso comune per migliorare le rese di raccolta, grazie anche al supporto garantito da Comieco e dalla Regione Siciliana; ai Comuni aderenti al Club sono riservati strumenti di sensibilizzazione e promozione della raccolta, tra i quali un bando per il finanziamento di progetti di comunicazione locale proprio a sostegno della differenziata di carta e cartone.