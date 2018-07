Rifiuti, la Trapani Servizi si scusa per il ritardo nell'inizio della differenziata

29/07/2018 13:00:00

La Trapani Servizi SpA si scusa per il ritardo con cui partirà il servizio di raccolta differenziata (Vetro/lattine, carta/cartone, plastica, umido) nelle postazioni fisse, dovuto a mancata consegna per tempo dei cassonetti e delle pese. La ditta ha comunicato che a partire dal 30 luglio saranno attive, dal lunedì al venerdì, le suddette postazioni dislocate nelle seguenti zone: Via Puglia dalle ore 8:00 alle ore 12:00; Zona Campo Sorrentino (area parcheggio Fontanelle Milo) dalle ore 8:00 alle ore 12:00; Via Virgilio area limitrofa al mercato al chiuso del contadino – dalle ore 13:30 alle ore 17:30; Via Convento San Francesco di Paola (area limitrofa alla palestra inattiva) dalle ore 13:30 alle ore 17:30; Via Baldassare Sardo (Villa Rosina) dalle ore 13:30 alle ore 17:30.

Per quanto attiene lo sgravio fiscale ai fini della TARI si precisa che le postazioni saranno dotate di pesa, eccezion fatta solo per il rifiuto “umido”. Ai fini dell’attribuzione dello sgravio è possibile registrarsi presso gli uffici del CCR di Trapani nel Lungomare Dante Alighieri aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari Lunedì, Martedì e Venerdì: dalle ore 13:00 alle ore 18:30; Mercoledì, Giovedì e Sabato: dalle ore 7:30 alle ore 13:00. Comunica inoltre che all’interno delle postazioni mobili, già operative dal 11 luglio scorso, è possibile conferire anche l’umido (non soggetto a pesata).

GUARDIE AMBIENTALI E NUMERO VERDE - L’Amministrazione Comunale di Trapani, avvalendosi della convenzione stipulata tra la Trapani Servizi SpA e l’associazione Guardie per l’Ambiente, opera il controllo del territorio comunale. Scopo principale è quello di educare la cittadinanza e in tal modo prevenire azioni illecite che portano all’abbandono indiscriminato dei rifiuti di qualunque genere nel territorio comunale. Le Guardie – qualificate come Ispettori Ambientali – possono in autonomia sanzionare tutti gli utenti che non dovessero rispettare quanto contenuto nella O.S. n. 2/2018 e ancor più grave, colti in flagranza nelle attività di abbandono indiscriminato di rifiuti. Il numero verde a cui chiunque può telefonare per denunciare illeciti è il seguente: 800082835.