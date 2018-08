Mazara, si riaccendono le luci al porto. Attesa per Castrocaro, partecipa Luana Frazzitta

03/08/2018 20:00:00

Il porto di Mazara è tornato ad illuminarsi. Dopo anni di attese l’area portuale torna ad accendersi anche nelle ore notturne. Si pone fine cosi ad uno stato di disagio per gli operatori e si valorizza una parte della città rimasta al buio per troppi anni. La zona sarà ulteriormente rivalutata non appena si concluderanno i lavori portuali e quelli relativi alla realizzazione della rotonda che agevolerà il traffico sia verso il Porto che verso il Litorale di Tonnarella.

“Dopo alcuni mesi di lavoro – ha detto l’ing. Giuseppe Pirrello, Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani che ha seguito l’iter dei lavori con la collaborazione del Direttore dei lavori arch. Motisi e con i funzionari del Genio Civile di Trapani– finalmente torna ad illuminarsi l’importante porto mazarese. Sono stati mesi intensi – ha detto l’ing. Pirrello – nel corso dei quali non è mai mancata la giusta sinergia e collaborazione tra i vari enti preposti alla realizzazione dei lavori e la giunta regionale che ha finanziato i lavori. Gli interventi non sono ancora del tutto ultimati, ma – ha concluso il responsabile del Genio Civile – l’accensione delle torri faro è indubbiamente un ottimo segnale”.

I lavori, per un importo complessivo di circa 1.000.000 euro, sono effettuati dalla ditta A.N.D. Costruzioni di Partinico che si è aggiudicata la gara. Oltre all’installazione delle 12 torri faro e al ripristino della pubblica illuminazione gli interventi prevedono inoltre la creazione di isole pedonali spartitraffico con parcheggi e arredi urbani. Inoltre è prevista la collocazione di alcune colonnine per la ricarica delle auto elettriche e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare sul tetto del mercato ittico, che permetterà di azzerare i costi dell'illuminazione notturna. Per garantire la sicurezza del porto è, altresì previsto anche un sistema di videosorveglianza con telecamere a raggi infrarossi, che sarà collegato con le forze dell'ordine.

Oltre alla pubblica illuminazione che è tornata ad accendersi, a breve, grazie ad un intervento coordinato tra il Dirigente Salvatore Coppolino della Polizia Municipale e il dirigente Nicola Sardo del Settore Lavori Pubblici del Comune, la rotatoria provvisoria realizzata con i new jersey verrà sostituita con una fissa consentendo un migliore flusso delle autovetture per l’immissione al porto o per il proseguimento lungo il litorale per Tonnarella.

La mazarese Luana Frazzitta al 61° Festival di Castrocaro Voci Nuove

Venerdi 10 Agosto andrà in onda su Rai 1 la finalissima del 61° Festival di Castrocaro Voci Nuove. Tra i dieci finalisti selezionati tra centinaia provenienti da tutta italia ci sarà anche la siciliana Luana Frazzitta, diciasettenne nata Mazara del Vallo e residente a Pisa che dopo le varie fasi di accademia e casting si è aggiudicata la semifinale svoltasi a Luglio a

Colle Val D'Elsa (SI).

Selezionata e seguita da Musicamia di Lido di Camaiore (LU) con il Project Manager Vincent Masini si è subito tuffata nella nuova realtà con la vocal coach Sabrina Ceccarelli come una vera e propria professionista preparando nei minimi particolari l'importante impegno della finalissima.

Cresciuta con la passione del canto fin da piccola con la sua prima grande occasione arrivata già all’età di 10 anni partecipando a “Ti lascio una canzone” su Rai 1 con Antonella Clerici cantando per tutte le serate in diretta televisiva. In seguito a questo primo successo è stata

ospite in varie serate organizzate e spettacoli sia in Sicilia che in vari posti d’Ιtalia, oltre che in Αmerica invitata a Detroit, Cleveland e altri paesi del Μichigan. Nel 2017 è stata ospite anche al “Lucca Summer Festival” e si è classificata al primo posto al premio nazionale

“Giancarlo Bigazzi” e al "Festival del Tirreno" ed altri concorsi nazionali. La sua vena artistica e determinazazione l'ha portata già da subito a scrivere anche testi di canzoni da cui partire a scrivere nuove idee da produrre in futuro.

"Nel nostro lavoro capita spesso di trovare nuovi talenti – spiega il talent scout e selezionatore Vincent Masini – ma Luana è una di quelle situazioni in cui vai a chiamare in causa anche amici e collaboratori di livello per cercare di fare rendere al meglio un talento puro seppure giovanissimo e tutto da maturare. Subito dopo la vittoria abbiamo scelto e preparato sia il brano cover da presentare ma sopratutto l'inedito e grazie a Marco Ciappelli (autore tra gli altri di Noemi, Nina Zilli, Patty Pravo),che è stato subito colpito dal timbro e dai colori della voce di Luana Frazzitta ed ha quindi coinvolto un altro grande compositore Francesco Sighieri (Dolcenera,Irene Grandi ecc..) per realizzare un brano perfetto per le corde della giovane artista." "Comunque sarà l'impatto con il grande pubblico di Rai 1– continua Masini – per Luana prevediamo un grande futuro. Il suo primo brano verrà presto pubblicato e stiamo già lavorando per il Sanremo Giovani che proprio da quest'anno prevede una nuova formula, oltre che ad altre altre cose in ballo che è sempre meglio non svelare se non altro

per scaramanzia.Sono sicuro che Luana Frazzitta conquisterà con la sua voce particolarissima dal carattere internazionale non solo il suo amato pubblico siciliano ed ora anche toscano,ma andrà ben oltre i confini." A questo punto non resta che attendere la finalissima su Rai 1 del 10 Agosto dalle ore 23,30.