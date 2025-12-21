Tari a Petrosino, il sindaco: "Obiettivo è tariffazione puntuale"

21/12/2025 12:18:00

Dopo la presa di posizione del Circolo del Partito Democratico sulla TARI e sulla necessità di premiare i cittadini virtuosi, arriva la replica del sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, che interviene con una nota per chiarire lo stato delle cose e rispondere punto per punto alle proposte avanzate dai dem.

Anastasi apre riconoscendo il valore del contributo politico del Pd: «Apprezzo i toni pacati e costruttivi del comunicato e condivido la soddisfazione sugli importanti risultati raggiunti». Risultati che, sottolinea, sono frutto soprattutto dell’impegno dei cittadini: «Il merito va dato innanzitutto a tutta la comunità petrosilena».

Raccolta differenziata: “Petrosino prima in provincia”

Il sindaco rivendica i numeri raggiunti nel 2024: «Petrosino è stato il comune della provincia di Trapani con la più alta percentuale di raccolta differenziata, tra le più alte dell’intera Regione». Un risultato che, aggiunge, è anche legato al lavoro dell’Amministrazione: «Un pizzico di merito lo rivendichiamo anche come Amministrazione per l’attenzione e la cura con cui abbiamo gestito il servizio in questi tre anni».

Tariffazione puntuale: “Percorso complesso ma necessario”

Sul punto centrale sollevato dal Pd, Anastasi non chiude la porta. Anzi: «La tariffazione puntuale è un obiettivo che si prefigge anche la mia Amministrazione». Il sindaco chiarisce però che si tratta di un passaggio non immediato: «È un percorso complesso, ma con la nuova fase che si aprirà con l’espletamento della gara in corso e con l’avvio della nuova Convenzione, sarà un obiettivo che vogliamo e dobbiamo raggiungere».

Compostiere: “Già 690 famiglie con sconto del 30%”

Sulla richiesta di reintrodurre incentivi per il compostaggio domestico, il sindaco precisa: «Attualmente ben 690 cittadini di Petrosino usufruiscono della compostiera domestica». Un dato che definisce significativo: «In proporzione al numero di abitanti è tra i più alti in Sicilia». Tutti gli utenti, ricorda Anastasi, beneficiano già di una riduzione: «Godono di uno sconto del 30% sulla TARI». In questa fase, però, «la distribuzione di nuove compostiere è difficoltosa» in attesa della nuova convenzione.

Riscossione e lotta all’evasione

Altro tema sollevato dal Pd è quello della riscossione. Qui il sindaco ricorda la situazione ereditata: «Tre anni fa la percentuale di riscossione era attorno al 35%». Un dato che, sottolinea, ha contribuito al dissesto del Comune. «Mettere in atto un sistema di riscossione efficiente è vitale per la sopravvivenza dell’ente», spiega, rivendicando «i primi importanti risultati» ottenuti grazie agli accertamenti e all’affidamento del servizio tributi a una ditta specializzata.

La linea è netta: «Tolleranza zero con i furbi», ma anche «comprensione e solidarietà per chi è in difficoltà attraverso le rateizzazioni». L’obiettivo resta quello indicato anche dal Pd: «Pagare tutti per poter domani pagare meno».

“Sintonia sui principi”

Anastasi conclude sottolineando una convergenza di fondo: «Sono contento di registrare su questi punti anche la sintonia con il Partito Democratico», ringraziando il circolo «per gli stimoli e per avermi dato la possibilità di puntualizzare temi che stanno a cuore a tutta la cittadinanza».



