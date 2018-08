Scacchi. Affermazione di Francesco Bevilacqua al III torneo giovanile MarSale

11/08/2018 04:30:00

Nel corso della 3 giorni di manifestazioni del contenitore culturale MarSale, anche gli scacchi sono stati protagonisti, con il III Torneo Giovanile Rapid MarSale, organizzato dall'A.D. Scacchi Lilybetana. Il torneo svoltosi nella serata di sabato 28 luglio presso il Complesso Monumentale San Pietro, con al via 23 partecipanti tutti rigorosamente Under 16, ha visto imporsi Francesco Bevilacqua, già vincitore nel 2016 e secondo lo scorso anno, che ha preceduto Federica Montalto e Giorgio Laudicina, quest'ultimo campione uscente; premi di categoria sono andati a Giuseppe Salvato (Under 12), a Davide Montalto (Under 10), al cuneese Riccardo Costalonga (Under 8) e a Bianca Pipitone (Femminile).

Alla premiazione è intervenuto il Presidente della Banca Marsalese della Memoria Francesco Tranchida, organizzatrice dell'evento

MarSale, che ha avuto parole di elogio per i giovani scacchisti, che ha praticamente visto crescere in questi tre anni di collaborazione instauratasi con l'A.D. Scacchi Lilybetana, augurando loro l'ottenimento di risultati sempre più prestigiosi