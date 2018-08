Egadi, la Guardia Costiera Ausiliaria di Trapani per il presidio delle aree portuali

14/08/2018 04:00:00

Anche per quest’anno già dal mese di giugno è partito presso le aree portuali di Favignana e Levanzo il servizio della Guardia Costiera Ausiliaria, Corpo di Volontariato di Protezione Civile, centro operativo di Trapani, svolto per conto dell’Amministrazione comunale e l’Area Marina Protetta Isole Egadi.

È stata infatti, rinnovata la convenzione per lo svolgimento di alcuni servizi, in accordo con le esigenze dell’Area Marina Protetta e del Comandante della Capitaneria di Porto di Favignana.

In particolare, i volontari svolgono attività di presidio, assistenza nei porti di Favignana e da quest’anno anche di Levanzo, regolamentando il flusso turistico e prestando servizio di informazione e prevenzione ai cittadini ed ai turisti.

La collaborazione vede coinvolti 15 volontari impegnati, secondo turnazioni definite, nel periodo estivo di maggior afflusso turistico, ovvero da Giugno a Settembre, e quindi di pieno carico per le isole.

“Una preziosa collaborazione – dichiara il Sindaco delle Egadi e Presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto -, che, per il secondo anno consecutivo si aggiunge alle collaborazioni già in essere con la Capitaneria di Porto e alle attività ordinarie svolte da Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza, permettendo di incrementare il personale impegnato in attività di presidio e prevenzione sulle isole, garantendo, ci auguriamo, una fruizione più ordinata delle aree portuali e, in generale, una maggiore sicurezza ai migliaia di turisti che affollano le nostre isole in questo periodo”.